TÜPRAŞ, OPET ve Aygaz'da yapılan denetimlerde ilk sonuçlar temiz

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından Koç Grubu’nun üç enerji şirketi TÜPRAŞ, Aygaz ve OPET’e yönelik yapılan baskında, şimdiye kadar yapılan incelemelerde marker yönünden bir soruna rastlanmadı.

Konuyla ilgili olarak, TÜBİTAK’a ve ODTÜ’ye gönderilen numuneler için EPDK’ya dün akşam itibariyle bildirilen sonuçlara göre numunelerdeki veriler normal çıktı. Bu durum, bir haftadır “kaçak akaryakıt suçlaması” ile karşı karşıya kalan Koç Grubu’nun rahat bir nefes almasını sağladı.

Sonuç ilk gün çıkmış

Hüseyin Özay’ın Taraf’taki haberine göre, Koç Grubu’nun hisselerinin yaklaşık 6 milyar liralık değer kaybına yol açan Maliye Bakanlığı’nın, TÜPRAŞ, OPET ve Aygaz ile ilgili incelemesinde ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Operasyon sonra yapılan açıklamalarda, TÜPRAŞ ve OPET’te marker incelemesi yapıldığı ve inceleme için alınan numunelerin TÜBİTAK’a gönderildiği bildirilmişti.

Ancak, ekibin elinde bulunan cihazlarla, bir depoda veya ünitede bulunan akaryakıt içinde marker olup olmadığının anında tespit edildiği bildirildi. Yani, TÜPRAŞ’ın tesislerinde ve tankerlerde bulunan akaryakıt içinde marker olup olmadığı operasyonun başladığı gün belli oldu.

Ciddi bulgu yok

Cihazla yapılan ölçümlerde ise akaryakıt içindeki marker seviyesinin kriterlere yakın olduğu belirlendi. Buna rağmen, tanker ve birimlerdeki akaryakıttan numune alınarak TÜBİTAK’ın Gebze’deki tesislerine ve ODTÜ’nün tesislerine gönderildi.



Enerji sektörünün otoritesi olan EPDK, TÜPRAŞ, OPET ve Aygaz şirketlerinde yapılan operasyon ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda, marker ile ilgili ise EPDK’ya dün akşam itibariyle bildirilen bir olumsuz sonuç olmadı. Akaryakıtın, marker oranı ve diğer özellikleri ile ilgili yapılan tüm test sonuçları EPDK’ya bildiriliyor. Ve konuyla ilgili olarak da şirketlere yönelik yaptırımlar EPDK tarafından uygulanıyor. Testlerin tamamlanması ile birlikte ise, tüm sonuçlar yazılı olarak yine EPDK’ya sunuluyor. Sonuçlar konusundaki son kararı ise EPDK’ya veriyor.



Yetkililer, TÜBİTAK ve ODTÜ’nün, markerin taklit edilmesi, akaryakıta başka bir ürünün karıştırılması gibi iddiaları araştırdığını belirterek, marker seviyesi konusunda ise büyük ölçüde bir sıkıntı bulunmadığını bildirdiler. Yetkililer ayrıca, bazı tankerlerde ve dolum tesislerinden alınan numunelerle ilgili incelemelerin devam ettiğini belirterek, marker dosyası tamamen kapatıldı demek için erken olduğunu kaydettiler.

İhbar mektubu önce polise gitti

Maliye Bakanlığı Denetim Kurulu Başkanlığı’nın Koç Grubu’nun üç şirketi hakkında başlattığı operasyon ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Operasyona neden olan ihbarın ilk etapta, emniyet birimlerine gönderildiği, emniyetten de Gelir İdaresi Başkanlığı’na ulaştırıldığı belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ise emniyet üzerinden gelen ihbar mektubunu işleme koyduğu kaydedildi.