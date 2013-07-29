Ali Koç: Türkiye'nin global bir oyuncu olması dışında hedefimiz yok

Ford Motor Company’nin dünyadaki en büyük 3. Ar-Ge merkezi olan Ford Otosan'ın, İstanbul Sancaktepe’de inşa edeceği yeni Ar-Ge merkezinin açılışında Koç Holding'den, grup şirketleri Tüpraş, Aygaz ve Opet'te gerçekleşen vergi ve marker incelemeleri sonrasında ilk kez açıklama geldi. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Koç Topluluğu'nun Türkiye'nin global bir oyuncu olması dışında hedefinin olmadığını açıkladı.

‘Hedefimiz katma değeri artırmak’

Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Koç Topluluğu’nun kurulduğundan bu yana yatırımlarını uzun vadeli bakış açısıyla gerçekleştirdiğini , Türkiye için yaratılan katma değeri sürekli artırmayı hedeflediğini belirtti. Koç Topluluğu’nun Ar-Ge’ye verdiği öneme dikkat çeken Ali Koç, “Türkiye’yi 2023 vizyonuna, yani dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına taşıyacak temel taşlarından biri Ar-Ge gücümüzü geliştirmektir. Topluluğumuzun son 5 yıldaki harcaması toplam 2.7 milyar TL’dir” dedi.

Motivasyon oldu

Koç Topluluğu’nun, Türkiye ekonomisinin yüzde 9’unu, ihracatının yüzde 10’unu, devletin toplam vergi gelirlerinin yüzde 9.4’ünü oluşturduğunu söyleyen Koç, holding bünyesinde Sanayi Bakanlığı onaylı 14 Ar-Ge merkezi bulunduğunu hatırlatan Ali Koç, “Ülkemizin ortalama Ar-Ge harcamalarının net ciroya oranı yüzde 0.9 iken, Koç Topluluğu’nda bu rakam yüzde 1.73 ile uluslararası standartlara yakındır. Hükümetimizin Ar-Ge’ye verdiği önem, bizler için en büyük motivasyon oldu” diye konuştu.

2023 hedefleri

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de, “Hükümetin 2023 için belirlediği özel sektörde ciro üzerinden yüzde 2’lik Ar-Ge yatırım tutarını, 2012’de gerçekleştirdiğimiz yüzde 2.63’lük oranla şimdiden geçtik” ifadesini kullandı.

