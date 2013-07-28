Boydak'tan TÜPRAŞ çıkışı: 28 Şubat'taki hatayı yapmayalım

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Gezi Parkı olaylarında sahibi oldukları Divan Otel'in kapısını göstericilere açan Koç Grubu'na ait olan TÜPRAŞ'a yapılan Maliye baskınıyla ilgili olarak “Türkiye’yi taşıyan şirketleri gözümüz gibi koruyalım” dedi. ,

KAYSO’nun temmuz ayı olağan meclis toplantısında konuşan oda başkanı Mustafa Boydak, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi gündeminin yoğun olduğunu, bölgede olağanüstü değişiklikler görüldüğünü söyledi. Boydak, kendileri için en önemli konunun Türk ekonomisinin istikrarlı biçimde yoluna devam etmesinin sağlanması ve ülkenin dış etkenlerden en az düzeyde etkilenmesi olduğunu anlattı.

Mustafa Boydak, şöyle devam etti:

28 Şubat gibi olmasın

“İş dünyası olarak var gücümüzle işimize bakacağız. Memleketi idare eden hükümetimizin, iş dünyası ile diyaloglarda da en üst seviyede çalışmalar yapması gerekiyor. İş dünyası ile meselelerinde taraf olmaması ve iş dünyasıyla ilgili konularda bir takım çevrelerin ifade ettiği gibi 1990’lı yılları yeniden yaşamamamız gerekiyor. 28 Şubat sürecini hepiniz hatırlarsınız. Bir takım grup ve şirketlere karşı yanlış algı oldu. Bu yanlış algının tam tersini bugün yapmamamız gerekiyor. Türkiye’yi taşıyan şirketleri gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Yanlış algıya maruz kalmayalım.”

Ayrımcılık yapmayalım

“Özel sektör olarak Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı ve yukarı çıkması için üzerimize düşeni yaparız. Bu noktada hükümetimiz bize güvensin. Sermayemizle, birikimimizle, insan kaynağımızla, birlik, beraberlik ve moralimizle bunu yapabilecek güçteyiz. Yeter ki, dış etenlerden etkilenmeyelim, kendi içimizde kaosa düşmeyelim. İş dünyamızda, ‘Sen bana düşmansın- değilsin’ gibi ayrım yapmayalım. Ekonomiyle ilgili sorunları aşarız, bundan en ufak bir endişe olmasın. Zaten ayaktaysak, özel sektörümüzün ağırlığı var ekonomide. Kamu ekonomisiyle gitseydik bugün perişandık. Yeter ki, içimizde huzurlu olalım. Birbirimize saygımız, sevgimiz sürsün. Ayrımcılık yapmayalım. Biz ekonomiyi çözeriz.”