'Tunceli'de fişlemeden fazlası yapılmış!'

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde 14 ay önce ortaya çıkan 'fişleme' skandalından sonra bu kez de İlçe Emniyet Amirliği'nin birçok kişiyi takip ederek, yaptıkları her faaliyeti kayıt altına aldığı öne sürüldü.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Demir'in haberinde, Hozat'ta görev yapan 17 öğretmenin Hasankeyf ziyaretinin bile takip edildiği ifade edildi. Emniyet'in ayrıca 'Terörle mücadele konusunda öneriler' başlıklı dosyada, ilçede görev yapan Tunceli nüfusuna kayıtlı memurların başka illere tayin edilmesini önerdiği de dile getirildi.

Hozat'ta 2012 yılının Kasım ayında ortaya çıkan fişleme skandalının ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Amirliği'nin bilgisayarlarına el konulup incelenmeye alındı. İddiaya göre bilgisayar kayıtlarında, Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürü ile bir şube müdürünün de aralarında bulunduğu 17 öğretmenin sürekli takip edildiği, gittikleri yer ve mekanlar ile konuştukları insanlarla ilgili notlar alındığına ilişkin belgelere ulaşıldı. Buna göre, öğretmenlerin Batman'ın tarihi Hasankeyf İlçesi'ne yaptıkları gezi dahil bütün faaliyetleri izlenirken, tarihi mekanları ziyaretleri bile görüntülenerek dosyalandı.

Bilgisayarlarda, öğretmenlerin hangi okulda ve ne görev yaptıkları yer alırken, bu öğretmenlerin sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaştıkları yorum ve fotoğrafları indirildi, vesikalık fotoğrafları ile özlük bilgileri de Emniyet tarafından kayıt altına alındı.

Cezaevinde de takip yapılmış

Hazırlanan takip listesinin üst kısmında büyük harflerle, 'Emniyet amirliğimiz sorumluluk bölgesinde takipli şahıslar kategorisinde bulunanlara ait isim listesidir' yazıldı. Takip edilen kişilerle ilgili istihbarat bilgileri kaydedilirken, bir kişinin cezaevinde bulunmasına rağmen takip edildiği ortaya çıktı.

Bilgisayarlardaki kayıtlara göre 2004 yılında başladığı belirtilen takipte, kişilerin ne amaçla ve hangi mahkeme kararı ile izlendiğine yer verilmedi.

Emniyetin takip ettiği 33 kişi arasında, Hozat bağımsız Belediye Başkanı Cevdet Konak da yer aldı. Diğerleri öğretmen, devlet memuru, siyasetçi ve esnaftan oluştu.



'Terörle mücadele için tayin isteği'



Hozat İlçe Emniyet Amirliği ibareli 'Terörle mücadele konusunda öneriler' dosyasının içinde, terörün ortadan kaldırılması için, ilçede görev yapan Tunceli nüfusuna kayıtlı memurların başka illere tayin edilmesi istendi.

Terörle mücadele için ihbarcıların temini ve bilgi toplama elemanları için ödenek ayrılması talep ediliyor.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, fişleme skandalının ardından, izleme skandalıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.