Taraf gazetesinin "Gülen'i bitirme kararı 2004 MGK'da alındı" haberi ile başlayan AKP hükümetİ ve Taraf gazetesi arasındaki gerginlik, Başbakanlık, MGK ve MİT'in gazeteye ve haberi yapan Mehmet Baransu'ya dava açması sonrası daha da derinleşmişti. Erdoğan'ın "vatan hainliği" suçlaması sonrası harekete geçerek Başbakan'a suç duyurusunda bulunan Taraf, bugün de benzer haberleri devam ettirerek, "Arabayı bile fişlemişler" başlığıyla bir haber daha yayımladı. Haberde, "Hüseyin Çelik’in iddia ettiğinin aksine, MİT, fişleme belgelerini devlet kurumlarıyla paylaşmış. Fişlemeleri, 2012-2013’te Başbakanlık’a iletmiş" ifadeleri yer aldı.

Taraf'tan Mehmet Baransu'nun haberine göre, 2012, 2013 yıllarında Başbakanlık’la paylaşılan yeni fişleme belgelerine ulaşıldı. Bu belgeler de yine “arz notu”yla Başbakanlık’taki MİT mensubuna resmî yazıyla gönderilmiş. Ardından da Başbakanlık Müsteşarlığı’na sunulmuş. Belgelerin ilgisiz kişilerin eline geçmesi durumunda değişik komplikasyonlar ortaya çıkabileceği olasılığına karşı fişlemelerin şifahi olarak telefonla sunulduğu belirtilmiş. 2012-2013 yılındaki fişleme belgesinde değişik cemaatlerin yanı sıra, Nizami Âlem Ocağı ve Alevi bir vatandaşın da adı geçiyor. Devlette yeni göreve başlayan kişilerle ilgili fişlemeler tam bir skandal. Öyle ki MİT, hakkında bilgi toplanamayan bazı isimler hakkındaki yıllar önce arşivlerine giren fişleme notlarını Başbakanlık’la paylaşmış.

Araç da fişlenmiş

Adıyaman Cemaati’ne giden bir araç da yıllar önce fişlenmiş. Aracın sahibiyle ilgili 2012 yılında Başbakanlık bilgi isteyince arşivlerdeki bu fişleme notu, rapor hâlinde sunulmuş. Fişleme belgeleri Başbakanlık’ın isteği üzerine, MİT Güvenlik İstihbarat Başkanlığı’ndaki üst düzey beş kişi tarafından da imzalanıp Başbakanlık’a sunulmuş.

İşin ilginç tarafı ise bu bilgiler, ihalelerde, görevlendirmelerde, görevden almalarda; hatta medya üzerinden yıpratılmak istenen kişilere yönelik kullanmak için verilmiş. İşte o skandal fişleme notları.

M.S.Ö: Ali-Emine oğlu, Trabzon-1971 doğumlu MSÖ hakkında; Aynı şahıs olarak adına; 2002 yılı itibarıyla MGSO Samsun Merkez İlçe Başkanı olduğu, şeklindeki bilgileri mevcuttur.

M.S.Z: Hayriye-Abuzeyt oğlu, Kızıltepe-19892 doğumlu MSZ hakkında; MSZ’nin 2010 yılı itibarıyla, Mardin/Kızıltepe’de F.GÜLEN Grubu Nurcu kesim kontrolünde faaliyet gösteren KASGİAD (Kızıltepe Akif Sanayici Genç İş Adamları Derneği) Başkanı olduğu, şeklindeki bilgiler mevcuttur.

S.K: Ahmet-Hanim oğlu, Erciş, 1973 doğumlu SK hakkında; 2004 yılı itibarıyla R.EROL Grubu Nakşibendi Şeyhi Abdülbaki EROL’u ziyaret amacıyla Adıyaman/Kahta’ya giden aracın adına kayıtlı olduğu şeklinde bilgiler mevcuttur.

M.Ş: Çimen-Sabahattin oğlu, Ardahan-1985 doğumlu MŞ hakkında; 22/10/200 tarihi itibarıyla, Ardahan’da, Süleymancı kesime bağlı olarak faaliyet gösteren “Ardahan Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği” bünyesinde Vatan Talebe Yurdu’nda kalan öğrenciler arasında yer aldığı, şeklindeki bilgi mevcuttur.

E.Ö: İsmail-Makbule oğlu, Göksun-1980 doğumlu EÖ hakkında; 2007 yılı itibarıyla Antalya’da Alevi kesime ait “Abdal Musa Kültür ve Tanıtma Derneği” Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer aldığı, şeklindeki bilgi mevcuttur.

E.K: Mehmet oğlu, Baskil- 1989 doğumlu EK hakkında; Kasım 2008 ayı itibarıyla, AGD (Anadolu Gençlik Derneği) Konya Şubesi bünyesinde Selçuk Üniversitesi öğrencilerine yönelik oluşturulan öğrenci evlerinde sorumlu olarak barınan şahıslar arasında bulunduğu, şeklindeki bilgiler mevcuttur.

E.C: Salih-Fatma oğlu, Denizli-1989 doğumlu EC hakkında; Aynılığı anlaşılmamakla birlikte; 2011 yılı itibarıyla Ankara’da, M.KURDOĞLU Grubu Nurcu kesim mensubu olup, Anayasa Mahkemesi’nin sitesinde, raportörlük sınavını kazanarak mülakata girmeye hak kazananlar arasında adının geçtiği, şeklindeki bilgiler mevcuttur.

İ.T: Latif-Emine oğlu, Alanya- 1968 doğumlu İ.T hakkında; 2010 yılı itibarıyla Ankara’da Meşveret Grubu Nurcu kesimin kontrolünde bulunan T. Avukatlık Bürosunda görev yapan avukatlardan olduğu, şeklinde bilgiler mevcuttur.

L.A: Mustafa-Ayşe oğlu Sivrihisar 1971 doğumlu LA hakkında; 24/01/1987 tarihinde Okuyucu Grubuna ait Nur Dershanelerini gezmek ve nurcu şahıslarla tanışmak amacıyla İzmir’den Eskişehir’e giden Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri arasında yer aldığı, şeklinde bilgiler mevcuttur.

M.A.G: Cezmi-Yıldız oğlu, Ağrı-1977 doğumlu MAG hakkında; Aynı şahıs olarak adına, 2006 yılı itibarıyla radikal dini Mazlum Der üyeleri arasında yer aldığı, 2007-2009 yılları itibarıyla da Mazlum Der Ağrı Şubesi Başkanı olduğu, şeklinde bilgiler mevcuttur.

N.K: İbrahim-Emine oğlu, Aksaray-1969 doğumlu NK hakkında; Aynı şahıs olarak adına; 20/06/1989 tarihinde Zonguldak/Çatalağzı’nda Yeni Nesil Grubu Murcu kesim mensupları tarafından düzenlenen kampa katılan şahıslar arasında yer aldığı, şeklindeki bilgiler mevcuttur.

Ö.M.E: Abdurrahman-Güngör oğlu, Kavak-1972 doğumlu ÖMG hakkında; Aynı şahıs olarak adına; Aralık 2003 ayı itibarıyla Yazıcı Grubu Nurcu kesimin kontrolündeki dersanede kalan şahısların isim listesinde adının geçtiği, şeklindeki bilgiler mevcuttur.

M.K: Ömer-Menzile oğlu, Zonguldak 1976 doğumlu MK hakkında; Aynı şahıs olarak adına; 1999 yılında NAO (Nizam-i Alem Ocakları)’nun Konya Selçuk Üniversitesi bünyesinde oluşturduğu öğrenci yapılanmasında yer aldığı, şeklindeki bilgiler mevcuttur.

M.B.D: Mecit-Gülüzar oğlu, Altındağ-1987 doğumlu MBD hakkında; Nisan 2007 ayı itibarıyla, Ankara’da AGD (Anadolu Gençlik Derneği)’nin yayın organı Anadolu Gençlik Dergisi’nin aboneleri arasında yer aldığı, şeklinde bilgiler mevcuttur.

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