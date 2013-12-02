Taraf: Fişlemeler 2011-2013 yıllarında da vardı; başka cemaatlere de yapıldı!

Taraf gazetesinin yayınladığı 2004 MGK'da alınan "Gülen cemaatine eylem planı" kararlarının, dönemin Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer'in imzasıyla uygulamaya konulduğunun belgelenmesi sonrası Gülen cemaati ile AKP arasında gerginlik artmıştı. Fethullah Gülen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün de imzasının yer aldığı MGK kararlarına ilişkin, "kolum kanadım kırıldı" demiş ve Erdoğan'a göndermede bulunarak, "öyle kardeşim mardeşim demekle meseleler çözülmez" ifadelerini kullanmıştı. Tartışmalar devam ederken, Taraf'ta bugün yayımlanan haberde, MGK'da alınan kararlar sonrası yapılan fişlemelerin sadece Gülen cemaatine yönelik olmadığı, Süleymancı ve Nakşibendi olarak bilinen cemaatlerin de fişlemeye tabi tutulduğu iddia edildi.

Taraf'tan Mehmet Baransu'nun haberine göre, "Ömer Dinçer’in, “13 Aralık 2010’da bitti” dediği “İrtica fişlemeleri”nin 2011-2013 yılları arasında da sürdüğü ortaya çıktı. Devlette Süleymancı, Nakşibendi ve Gülen cemaatine yakın olanlar ve belgelere göre, Gazeteci - yazar ve Ekonomi Profesörü Mehmet Altan’ın bir konferansına izleyici olarak katılan bir devlet memuru bile fişlenmiş" iddiasına yer veildi.

Taraf'ta "Hükümete ters düşen cemaatler fişleniyor" başlığıyla yayımlanan (02 Aralık 2013) haber şöyle:

Fethullah Gülen’i Bitirme Eylem Planı’nın hükümet tarafından imzalandığını ortaya koyan belgeler kamuoyunda ve iktidar çevrelerinde tartışılıyor.

Taraf ’ın her gün yayımladığı belgelerle ilgili hükümet kanadından “yok hükmündedir, gereği yapılmadı, hayata geçirilmedi” diye açıklamalar yapıldı. Son açıklama ise MGK kararlarını zaman içerisinde hayata geçiren dönemin Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer’den geldi. Dinçer, kendisine bağlı Başbakanlık Uygulama Takip Koordinasyon Kurulu’nun 2010’da tarihe karıştığını ve tüm uygulamaların kaldırıldığını açıkladı. Ancak Taraf, Dinçer’i yalanlayan yeni bilgi ve belgelere ulaştı.

Kaldırılan kurulun yerine Başbakanlık’ta oluşturulan birim, iktidara ters düşen cemaatleri, özellikle de devlet kurumlarında çalışan ya da görev alacak olan Fethullah Gülen Cemaati’ne yakın kişileri fişlemiş. Öyle ki, devlette 30 yıldır görev yapan kişiler bile atamalar öncesi fişlenip, Başbakanlığa rapor edilmiş. Belgelere göre, Gazeteci - yazar ve Ekonomi Profesörü Mehmet Altan’ın bir konferansına izleyici olarak katılan bir devlet memuru bile fişlenmiş.

MİT tarafından yapılan fişlemeler, Başbakanlığa resmî yazıyla gönderilmiş. Fişleme belgeleri Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala tarafından toplanıp, gereğinin yapılması için klasörlere konmuş. Resmî yazı ve fişleme belgelerine bakıldığında, 2004 MGK’sında alınan kararların, 2011, 2012, 2013 yılında da hayata geçirildiği görülüyor. MİT tarafından Başbakanlığa gönderilen resmî yazışmada, fişleme yapılan kişilerle ilgili belgelerin özenle korunması gerektiği, bunların medyanın eline geçmesi hâlinde değişik komplikasyonlara neden olacağı uyarısı da var.

MİT tarafından fişlenip, Başbakanlığa gönderilen kamuda görevli kişiler ile kamuya yeni alınacak kişilerin listelerini, isimlerinin baş harflerini vererek yayımlıyoruz. İşte o skandal fişleme belgeleri. Kaymakan Adayları 2013:

Dana hissesine girdi fişlendi

V.K: Aydın-Ayten oğlu, Mersin- 1986 doğumlu. V.K. hakkında; Aralık 2008 ayı (Kurban Bayramı)’nda, Mersin’de F. GÜLEN Cemaati tarafından, Moğolistan’da vekaleten kesilmek üzere “Kurban hissesi” gönderen şahıslar arasında yer aldığı...

O. A: Vahap-Saniye oğlu, Keçiören-1987 doğumlu, O. A. hakkında; Aralık 2006 ayı itibarıyla; ağabeyi M. A’yla beraber Selçuk Üniversitesi (S.Ü.) Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Karaman Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencisi olduğu... Fethullah GÜLEN Grubu Nurcu kesimin denetimindeki öğrenci evlerinde kalan öğrenciler arasında yer aldıkları, ağabeyi M.A’nın anılan kesimin KARAMAN öğrenci yapılanmasına yönelik olarak, 16/06/2007 tarihinde başlayan Nur Risalesi okuma kampının sorumlusu olduğu...

M.C: İsmet oğlu, Eskişehir- 1983 doğumlu M.C. hakkında; Aralık 2002 ayı itibarıyla, F. GÜLEN Grubu Nurcu kesim tarafından Eylül 2002 ayında faaliyete geçirilen öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileri arasında yer aldığı...

Süleymancı kesimle iltisaklı

O. Z: Hüseyin-Nimet Bekilli-1961. 1987 yılı itibarıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube Dernekler Masasında görev yaptığı dönemde, Süleymancı kesim ile iltisaklı olduğu, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nce O. Z. hakkında arşiv araştırması talebinde bulunulmuştur.

Üniversite mensupları:

Ö. C: Mehmet D.- Hatice oğlu, Ceyhan-1965 doğ. Adana- Ceyhan nüfusuna kayıtlı ile ilgili olarak; 2006 yılı itibarıyla Fethullah GÜLEN Grubu Nurcu kesim mensubu olduğu, 2006- 2007 yılları itibarıyla, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Pediatri Bölümü öğretim görevlisi olduğu ve anılan üniversitede ihtiyacı olan Nurcu kesime yardım ettiği...

Nakşi tarikatına iltisaklı diye fişlendi

N.Ö: Hüseyin-Zinet oğlu, Senirkent-1952 doğ. Ankara/Çankaya nüfusuna kayıtlı ile ilgili olarak; Mayıs 2000 ayı itibarıyla Ankara’da Fethullah GÜLEN Grubu Nurcu kesime ait Akademisyenler Grubu Mütevelli Heyeti’nde yer aldığı, 09/06/2007 tarihinde Meşveret Grubu Nurcu kesiminin kontrolündeki AKEV’de düzenlenen bir okuma programına katıldığı, 2011 yılı itibarıyla kardeşi A.E. (Ö.)’nin oğlu Doç. H. E. ve diğer oğlu H. İ. E’nin Kastamonu/Tosya’da faaliyet gösteren Recep ESE liderliğindeki Nakşibendi tarikatı ile Nur cemaatlerine yakın şahıslar olarak tanındıkları, şeklinde bilgiler mevcuttur.

Gülen'in okulundaki mezuniyet törenine katıldı

M.C.H: İbrahim- Balkıs oğlu, Turgutlu-1955 doğ. Manisa/Turgutlu nüfusuna kayıtlı ile ilgili olarak; 25/05/2000 tarihinde Türkmenistan’da Fethullah GÜLEN Grubu Nurcu kesimin kontrolünde olduğu belirtilen Başkent Türkmen-Türk Kolejinde düzenlenen mezuniyet törenine İzmir’den katılan şahıslar arasında yer aldığı, 20/04/2012 tarihinde İzmir/Bornova’da faaliyet gösteren Fethullah GÜLEN Grubu Nurcu kesim mensupları tarafından düzenlenen toplantıya katılan şahıslar arasında yer aldığı...

Esad Coşan vakfında görevli diye fişlendi

N. O: Aralık 1998 ayı içerisinde, İstanbul’da Esad COŞAN grubu nakşibendilerce Kurulan İSİYAD (İlim Adamları, Sanayiciler, İşadamları, Yöneticiler, Akademisyenler Derneği’nin kurucuları arasında yer aldığı, 16/04/2006 tarihinde yapılan MÜSİAD’ın Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu üyesi, 03/04/2010 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Genel Başkan Yardımcısı, Aralık 2012 ayı itibarıyla ise MÜSİAD Başkanı olduğu, şeklinde bilgiler mevcuttur.

Avukatlar:

R. K: Mehmet oğlu, Yunak-1972 doğumlu R. K hakkında; 2007- 2010 yılları itibarıyla F. GÜLEN Grubu Nurcu kesimin kontrolünde faaliyet gösteren Zaman Gazetesi İsveç temsilciliğinin yayın yönetmeni olduğu, şeklinde bilgi mevcuttur.

B. M. S: İhsan oğlu, Erzurum- 1971 doğumlu B. M. S. hakkında; 2001-2008 yılları arasında, F. GÜLEN Grubu Nurcu kesimin kontrolünde olduğu belirtilen ERGİAD (Erzurum Genç İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer aldığı, şeklinde bilgi mevcuttur.

Y. Ö: Yahya oğlu, Adana-1975 doğumlu Y.Ö. hakkında; Mayıs 2010 ayı itibarıyla Adana’da, F. GÜLEN Grubu Nurcu kesimin kontrolünde olduğu belirtilen “Altın Çocuk Derneği’ne bağlı “Murat GÖĞEBAKAN Okuma Salonunda yapılan dini içerikli toplantılara katılanlar arasında yer aldığı, şeklinde bilgi mevcuttur.

Muhtelif fişlemeler

N. B: Mart 2006 ayı itibarıyla, Avrupa Türk Demokratlar Birliği (ATDB) Avusturya Temsilciliği’nde Başkan Yardımcısı olduğu, şeklinde bilgi mevcuttur.

O.K: Şubat 2010 ayı itibarıyla düzenlenen, Avusturya/Viyana’da faaliyet gösteren MÜSİAD’ın toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yer aldığı, şeklinde bilgi mevcuttur.

Ö. N: Aralık 2002 ayı itibarıyla, Süleymancılık paralelinde faaliyet gösteren Viyana İslam Kültür Merkezi’nin Başkanlığı’nı yürüttüğü, şeklinde bilgi mevcuttur.

R.D: 2000 yılı itibarıyla, İslam Toplumu Münih Merkez Şubesi üyeleri arasında yer aldığı şeklinde bilgi mevcuttur.

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