Taraf: Ne sızdırması! MİT fişlemeleri Başbakanlığa bildirdi

Yayımladığı fişleme belgelerinin MİT içinden sızdırıldığını iddia eden AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik’e yanıt veren Taraf, belgelerin istihbarat tarafından Başbakanlığa iletildiğini iddia etti.

Taraf gazetesinin sürmanşette yer verdiği “Ne sızdırması! Fişlemeleri Başbakanlığa bildirdiler” başlıklı haberde, “Taraf’ın yayımladığı MİT belgesinde kişilerle ilgili fişleme bilgilerinin şifahi olarak Başbakanlığa iletileceği belirtiliyor. Yani Çelik zaten şifahi olarak iletilen fişleme bilgilerinin iletilmediğini iddia ederek Taraf’ı suçlamaya kalkıyor. Taraf’ın yayımladığı o belgede fişleme bilgilerinin şifahi olarak iletildiği açıkça yazıyor. Belge Çelik’i yalanlıyor” denildi.

Taraf gazetesinde yayımlanan haberin bir kısmı şöyle:

“MİT'in başına Hakan Fidan da gelse Ahmet, Mehmet de gelse MİT'in on yılların alışlanlıklarından bir günde sıyrılması mümkün değildir. MİT'in bir veri tabanı vardır. Her taraftan hakkında inceleme, soruşturma arşiv araştırması yapılacak şahıslarla ilgili gelen bilgliler bir havuzda toplanır. Bu gelen bilgiler yazı çerçeversinde eğer bir kuruma gönderilecekse o şekilde gönderilir. Son günlerde bazı şahıslarla ilgili gazetelerde yer alan bilgilerin hiçbiri hiçbir kurum ve kişiyle bu bilgiler paylaşılmamıştır. MİT'in veri tabanında bir araya getirilen bilgiler birileri tarafından içeridekiler tarafından bu adı geçen gazeteye servis edilmiştir.”

Çelik bu açıklamasıyla MİT’in insanları fişlediğini resmi ağızdan doğrulamış oluyor. Bu esasen özrü kabahatinden büyük bir açıklama. 11 Haziran 2013’ tarihli MİT açıklamasında Hüseyin Çelik’in ifadelerinin tam tersi bir açıklama yapılmştı. Oysa bugün bizzat Hüseyin Çelik MİT’in fişleme yaptığını itiraf etmiş oldu.

Başbakan, 15 Ağustos 2013’teki açıklamasında “Bizim fişleme gibi bir sanatımız yok. Böyle bir derdimiz de yok. Ben fişlendiğimi biliyorum; arkadaşlarımın fişlendiğini biliyorum ama biz böyle bir yola hiçbir zaman tevessül etmedik. Bunlara tamamıyla karşıyız” demişti. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 12 Eylül 2010’da “Fişleme kepazeliği yok bundan sonra” demişti. Taraf’ın yayımladığı belgeler ve Hüseyin Çelik’in itirafı MİT’in fişlemelere devam ettiğini gösteriyor. Başbakan’ın halka yalan söylemeyeceği düşünülürse akla “11 yıldır iktidarda olan AK Parti hükümeti MİT’e hâkim değil mi” sorusu geliyor. Yine Hüseyin Çelik, MİT’in Taraf’ın yayımladığı belgeleri hiçbir kurum ile paylaşmadığını ifade ediyor. Taraf’ın yayımladığı MİT belgesinde kişilerle ilgili fişleme bilgilerinin şifahi olarak Başbakanlığa iletileceği belirtiliyor. Yani Çelik zaten şifahi olarak iletilen fişleme bilgilerinin iletilmediğini iddia ederek Taraf’ı suçlamaya kalkıyor. Taraf’ın yayımladığı o belgede fişleme bilgilerinin şifahi olarak iletildiği açıkça yazıyor. Belge Çelik’i yalanlıyor.

Fişlenen kişilerin başına ne geldiğine bakarak fişleme bilgilerin iletilip iletilmediği anlaşılabilir. Fişlenenler arasında yer alan Ö.C bir üniversitede rektör adayı olmuş. Fişleme bu adaylıkla ilgili. Aday olduktan sonra Rektör adayı adım adım izlenmiş ve hakkında kara propaganda kampanyası başlatılmış. Haberlerden biri şu “19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramında, Rektör aday adayı olan Ö.C'nin trafik kuralları ile alay edercesine verdiği görüntüler bu önemli güne damgasını vurdu.”

Fişlenen diğer akademisyen N.Ö. O da rektör adayı olduğu için fişlenmiş. Onunla ilgili olarak da kara propaganda kampanyası yapılmış. N.Ö hakkında başka bir akademisyene yumruk attığı şeklinde haberler yaptırılmış.

Fişlenen bir başka akademisyen M.C.H. O da rektör adayı olduğu için fişlenmiş. Onun hakkında da kara propaganda haberleri yaptırılmış. Fişlemelerin sonunda bu kişilere ne olduğunu merak mı ediyorsunuz? Fethullahçı diye fişlenen tüm şahıslar tasfiye edilmiş. Rektör adayları yüksek oy almalarına rağmen atanmamış.

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