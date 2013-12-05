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Hüseyin Çelik: Cemaatin fişlenmesi belgelerini MİT sızdırdı

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, Taraf Gazetesi'nde yayınlanan fişleme belgesinin MİT içerisinden sızdırıldığını açıkladı

05 Aralık 2013 00:20

AKP Sözücüsü Hüseyin Çelik, "MİT'in bir veri tabanı vardır. Arşiv araştırması yapılacak şahıslarla ilgili gelen bilgliler bir havuzda toplanır. MİT'in veri tabanında bir araya getirilen bilgiler birileri tarafından içeridekiler tarafından bu adı geçen gazeteye servis edilmiştir" dedi.
Çelik, MİT içinde bir soruşturma olup olmadığı konusunda bilgisinin olmadığını, araştırma başlatıldığını söyledi.
Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
 

MİT, alışkanlıklarından bir günde sıyrılamaz'

 
"MİT'in başına Hakan Fidan da gelse Ahmet, Mehmet de gelse MİT'in on yılların alışlanlıklarından bir günde sıyrılması mümkün değildir. MİT'in bir veri tabanı vardır. Her taraftan hakkında inceleme soruşturma arşiv araştırması yapılacak şahıslarla ilgili gelen bilgliler bir havuzda toplanır. Bu gelen bilgiler yazı çerçeversinde eğer bir kuruma gönderilecekse o şekilde gönderilir.
 

'İçeriden biri servis etti'

 
Hiçbir kurum ve kişiyle bu bilgiler paylaşılmamıştır. MİT'in veri tabanında bir araya getirilen bilgiler birileri tarafından içeridekiler tarafından bu adı geçen gazeteye servis edilmiştir. Bu hukuken de şu yapılmıştır. Özellikle Ak Parti'yle belli konularda tartışmaları olan bazı kesimlere mensup veya yakın kişiler seçilmiştir. Hepsine baksanız başka başka belki insalarla ilgili bilgiler vardır."

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