Taraf: AKP hükümeti Gülen cemaatini fişledi, her ay yeni bir rapor oluşturdu

AKP ile Gülen cemaati arasındaki ipleri kopma noktasına getiren, “Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’a alındı” haberinin ardından iddialarla ilgili belgeleri yayımlamaya devam eden Taraf gazetesi, AKP hükümetince kurulan bir kurulun Gülen cemaatine yönelik her ay ayrı bir fişleme raporu oluşturduğunu yazdı.

Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK), 2004 yılının Ağustos ayında, Gülen cemaatini bitirme kararlarının imzalandığını gösteren belgeler, kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu.

Taraf gazetesinden Mehmet Baransu’nun haberine göre MGK’da imzalanan belgede, Gülen cemaatinin faaliyetlerinin Başbakanlık Uygulamayı Takip Koordinasyon Kurulu koordinesinde, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığı ile diğer kurumlar tarafından denetlenmesi kararlaştırılmıştı.

Belgede, Cemaat’in özel okullarının, öğrenci evlerinin, vakıf dernek ve yurtlarının, yurtiçi ile yurtdışı faaliyetlerinin, Abant toplantılarının yakın takibe alınması ve bunlarla ilgili eylem planları yapılması istenmişti.

Hükümet kanadından “Tavsiyeydi, uygulanmadı, bir tek adım atmadık” açıklamaları yapılmasına rağmen, Taraf gazetesinin MGK kararının hemen ardından konuyla ilgili görevlendirilen dönemin Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer’e ait olduğu öne sürülen yazışmaları ve belgeleri yayımlaması tartışmaları daha da alevlendirdi.

Taraf’ın haberine göre MGK’da alınan kararlar yok hükmünde olmayıp, hayata geçirilmişti. Taraf ’ın dün söz konusu belgeleri yayımlamasından sonra hükümet yetkilileri bu kez de “Ömer Dinçer’in emriyle uygulamaya konan belgeler cemaatle ilgili değil, İrticayla Mücadele kapsamında hazırlanan çalışmalardı” açıklamasında bulundu.

Gerekçe: irticayla ilişki

Taraf gazetesinin bugünkü haberine göre ise dönemin Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer’e bağlı Başbakanlık Takip Koordinasyon Kurulu, Ağustos MGK’sından hemen sonra cemaatin dershaneleri, yurtları, okulları, dernekleri dahil tüm kurumlarını fişledi. Gerekçe ise “İrticacı gruplarla ilişkilerinin olması.”Habere göre Ömer Dinçer’in emriyle, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının hazırladığı fişleme raporları, “gizli” damgasıyla Başbakanlığa gönderildi; listeler yapıldı. Sonuncusu 2010 yılına ait olan belgelere göre, kurul her ay ayrı bir fişleme raporu oluşturdu.

Taraf gazetesinde yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın