Taraf: Oyun bitti; bizi suçlayan Yeni Akit fişlemeleri 2010’da yayımladı

AKP iktidarının cemaatlere yönelik fişleme yaptığı iddialarını gündeme getirerek, hükümet kanadı ve hükümet yanlısı gazetelerin hedefi olan Taraf gazetesi bugünkü (8 Aralık) manşetinde, “Yeni Akit gazetesinin ‘MİT’in fişlemelerini’ 2010’da yazdığı” haberine yer verdi.

Mehmet Baransu imzasıyla yayımlanan “Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı” haberinin ardından cemaatlerin MİT tarafından fişlendiği yönünde haberler yayımlayan Taraf gazetesi, başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından olmak üzere, AKP kurmayları ve hükümet yanlısı medyanın hedefi oldu.

Taraf gazetesinin bugünkü manşetinde “Game Over” (Oyun bitti), başlığıyla yer alan haberde, Taraf’ı eleştiren gazetelerin başında gelen Yeni Akit’in, fişleme iddialarını 2010’da yazdığı belirtildi.

Taraf gazetesinde yayımlanan “Game Over” başlıklı haber şöyle:

Meğer iktidara yakın Akit, MİT’in fişlemelerini herkesten önce 2010’da yayınlamış. MİT’in, Cemaat’i, ‘yıkıcı dini faaliyetler’ kapsamında takip listesine aldığını yazmış.

Taraf ’ın, 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısında alınan Gülen Cemaati’ni bitirmek amaçlı kararları ve Cemaat’e yönelik fişleme belgelerini yayımlaması hükümeti çok rahatsız etti. AKP, konuyu kapatmak için açıklama üstüne açıklama yapıyor, ama her açıklama başka bir soruyu gündeme getiriyor. Topyekûn Taraf ’ın üzerine çullanan yandaş medya (hükümet medyası), AKP’nin fişleme yapmadığını ispat etmek için kara propaganda faaliyeti yürütüyor. O zamanki adı Anadolu’da Vakit olan, Akit gazetesinin bu konudaki gayretkeş tavrı dikkatlerden kaçmıyor.

Fişlemeyi 2010’da yazmış

Taraf ’ı ve yazarlarını, fişleme belgeleri konusunda yalancılıkla ve manipülasyon yapmakla suçlayan Vakit, MİT’in dinî cemaatleri kategorize ederek izlediğini, 2010’da yayımladığı haberlerle duyurmuş. 29 Nisan 2010 tarihli Vakit ’in 1. sayfasından “MİT’ten Şaşırtan Rapor” başlığıyla anonslanan haber, iç sayfada geniş olarak verilmiş. Haberinde, hangi cemaatin hangi öncelikle takip edildiği bilgisine de yer veren Vakit ’in şimdi Taraf ’a saldırması manidar bulunuyor. Çünkü, şimdilerde Akit adıyla yayınlarına devam eden o zamanki Vakit’in söz konusu haberinde şu ifadeler yer alıyor: “Milli İstihbarat Teşkilatı Güvenlik İstihbarat Başkanlığı Yıkıcı Dinî Faaliyetler Daire Başkanlığı’nın 2010 yılı takip listesinde hayli şaşırtıcı grupların yer aldığı saptandı. Vakit, MİT’in hedefindeki Yıkıcı Dinî Örgütler listesine ulaştı. MİT’in bu yıl Yıkıcı Dini Faaliyetler kapsamında, Fethullah Gülen cemaatini de Öncelikli Takip Listesi’ne aldığı ortaya çıktı.”

Vakit şöyle devam ediyor:

“Güvenlik İstihbarat Başkanlığı yıkıcı Dinî Faaliyetler Daire Başkanlığı 2010 Yılı Hedef Öncelik Tablosu’na göre talip edilecek “yıkıcı dinî örgütler” derecelere ayrılmış. MİT’in 2010 yılı takip tablosunda 1. Derece Örgütler listesinde Süleymancılar, Nakşibendiler, İHH ve Nurcu Gruplar, Fethullah Gülen Cemaati gibi gruplar yer aldı. Tablonun 2. ve 3. Derece örgütler bölümünde Milli Görüş, ASDER, AKDER, ve Mazlum-Der gibi sivil toplum kuruluşları da bulunuyor.”

El Kaide çıktı, Gülen girdi

Vakit’in haberini ne Başbakanlık ne de MİT yalanlamış. Vakit ’in haberinde çok ama çok ilginç ayrıntılar var. Örneğin, 2009 yılında takip edilecek örgütler listesinde yer almayan Fethullah Gülen Grubu, “1. Dereceden Takip Edilecek Örgütler” listesine konurken, El Kaide, takip edilecek örgütler listesinden çıkarılmış.

2010 senesi, Fethullah Gülen grubu ile hükümetin arasının en iyi olduğu yıl olarak dikkat çekiyor. 2010’daki kritik Anayasa referandumu sürecinde Fethullah Gülen taraftarlarına çağrı yapmış, “İmkânım olsa mezardakileri de çıkarır, referandumda Evet oyu kullanmalarını sağlardım” demişti. Gülen’in bu çağırısı üzerine dünyanın dört bir tarafından Gülen taraftarları Türkiye’ye gelmiş, referandumda evet oyu kullanmıştı...

Yine 2009 yılında ikinci dereceden takip edilecekler listesinde yer alan Nakşibendiler ve Süleymancılar gibi dinî grupların, “terör örgütleri”yle birlikte takip edilen “1. Dereceden öncelikli takip edilecekler” listesine sokulması dikkat çekiyor.

Bilindiği gibi 2010 yılında AKP hükümeti ile Süleymancılar ve Nakşibendilerin arası açılmaya başlamıştı.

(NOT: Vakit’in haberinde yer alan “Güvenlik İstihbarat Başkanlığı Yıkıcı Dini Faaliyetler Daire Başkanlığı”, Taraf’ın yayımladığı 2011 yılına ait Başbakanlık’a gönderilen şifahi fişleme yazısı arz notunda GİB olarak belirtilen birimdir. Bu birim, 2011’de de dini grupları fişleyip Başbakanlık’a bildirmiş.)