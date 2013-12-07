Erdoğan: Biz açıklarsak yer yerinden oynar

Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP - Fethullah Gülen cemaati arasındaki gerilim ve Taraf gazetesinde yer alan "cemaatleri fişleme iddiaları" ile ilgili olarak "Bu kampanyayı yürütenler, içeride ve dışarıda, bunları biz açıklamaya başlarsak, ülkemizde yer yerinden oynar onu da söylüyorum" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Trakya gezisi kapsamında bugün Tekirdağ'ı ziyaret etti. Çerkezköy ilçesinde vatandaşlara seslenen Başbakan Erdoğan'ın gündeminde, dershanelerin kapatılmasına yönelik yasal düzenleme tartışmalarıyla zirveye çıkan AKP - Gülen cemaati gerginliği ve Taraf gazetesinde Mehmet Baransu imzasıyla yayımlanan MGK belgesi ve "cemaatlere yönelik fişleme iddiaları" da vardı.

Erdoğan, Taraf'ın gizli belgeleri yayımlamasıyla ilgili olarak, "Bu kampanyayı yürütenler, içeride ve dışarıda, bunları biz açıklamaya başlarsak, ülkemizde yer yerinden oynar onu da söylüyorum" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın bu sözleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Erdoğan'ın "açıklarsak yer yerinden oynar" sözlerine Twitter'da yapılan bazı yorumlar şöyle:

selda alkan ‏@seldalkan

tehdit, santaj... basbakan giderayak berlusconi taklidi yapiyor ama sonu berlusconi'den bin beter olacak..

Süleyman Arıoğlu ‏@suleymanarioglu 18 dk

Midem bulanmasa, bu karşılıklı bavullu şantaj ve alçaklık ifşaatları ve tehditlerini izlerken çekirdek çitleyeceğim.

HALKIZ BİZ ‏@semra_bilici 5 dk

Aba altından sopa göstermek ustalık göstergesi mi..??? 'Eğer açıklarsak yer yerinden oynar

Yusuf Ergun Akçin ‏@yusufergunakcin 6 dk

Kampanyayı yürütenleri açıklamaya kalkarsak yer yerinden oynar (nasıl buldular lan o belgeyi, dur bi gider..

Gokce Piskin ‏@gokcepiskin 7 dk

Bir iktidar muhalifleri hakkında belge toplayıp açıklarsak yer yerinden oynar diyorsa bu, fişleme yapıldığının en somut kanıtıdır.