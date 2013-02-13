Jandarma kiriminal ön raporu Hozat’taki fişlemeyi doğruluyor

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Hozat Komisyonu’na, gönderilen Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nın ön raporu fişlemeleri doğruluyor.

Emniyete ait bilgisayarlarda yapılan taramalarda, biyografik bilgi fişinde “göz rengi, saç rengi, mezhep, yandaş, katıldığı eylem, boy, kilo” gibi anahtar kelimeler kullanıldığı tespit edildi. Komisyon, yarın yapacağı toplantıda ön raporu görüşecek.

Alınan bilgiye göre, ön raporda anahtar kelimelere ilişkin ayrıntılı döküme yer verilirken, söz konusu anahtar kelimelerin fişleme amacıyla kullanılıp kullanılmadığı konusunda net bir bilgiye yer verilmedi.

Fişleme skandalı, emniyette harici bir bellekte ortaya çıkarken, Hozat İlçe Emniyeti’ne ait bilgisayarların dahili belleklerinde de fişlemeye ilişkin bulguların tespit edilmesi, fişleme skandalının daha geniş kapsamlı olduğuna dikkat çekiliyor.

Soruşturmayı yürüten Malatya özel yetkili Başsavcı vekili Özden Doğan imzasıyla komisyona gönderilen raporda, Hozat jandarma ilçe komutanlığı ve ilçe emniyet amirliği bilgisayarlarının hard disklerinde yapılan incelemelerde fişleme bulgusuna ulaşıldığı bilgisine yer verildi. Raporda, bilgisayarlar üzerinde nasıl bir inceleme yapıldığı da ayrıntılı olarak anlatıldı.

Hozat ilçesi Emniyet müdürü Çağlar Şan’ın intiharına neden olan ‘fişleme’ iddiaları alt komisyon tarafından araştırıyor.