Tuncel Kurtiz'in vasiyeti yerine getirilebilecek

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta ismi Tuncel Kurtiz’in, 'Balıkesir’in Güre ilçesindeki Tahtakuşlar Köyü’ne gömülme' vasiyetinin yerine getirilemediği yönündeki haberler, köyün muhtarı tarafından yalanlandı. Tuncel'in yakın arkadaşı ve Ankara Sinema Derneği Başkanı Ahmet Boyacıoğlu, Kurtiz'in böyle bir vasiyeti de olmadığını söyledi. Boyacıoğlu, 2001 yılında 'Sarıkız'ın Dağı' belgeselini çekerlerken, Kurtiz'in, Tahtakuşlar köyündeki Alevi mezarlığını gördüğünü ve çok sevdiğini söylediğini belirtti. Boyacıoğlu, "Ancak özellikle bu mezarlıkta gömülmek için özel bir vasiyeti yoktu" dedi.

Hürriyet'ten Banu Tuna'nın haberinde, 'Tuncel Kurtiz'in, Tahtakuşlar Köyü'ndeki Alevi mezarlığına gömülmeyi vasiyet ettiği, ancak köy ihtiyar heyetinin izin vermediği' bilgisi yer alıyordu.

Bu haber üzerine Hubyar Sultan Alevi Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu, Tuncel Kurtiz’in vasiyeti gereği Tahtakuşkar köyüne gömülemediği haberi üzerine derhal harekete geçtiklerini söylemiş ve “Altınoluk Alevi derneklerinden bir heyet köye doğru yola çıktı. Bu yanlışı düzeltmeye gidiyorlar. Alevi inancında böyle şey olmaz. Bu utanç verici durumu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Kurtiz ailesi de, haber üzerine, artık Tahtakuşlar Köyü'nden izin çıksa bile cenazeyi oraya gömmeyeceklerini, Çamlıbel Köyü'ne defnedeceklerini açıklamıştı.

Vasiyet yanlış anlaşıldı

Cenazenin defnedileceği ve Tahtakuşlar Köyü'ne komşu Çamlıbel Köyü'nün muhtarı Mustafa Çamlıbel, duruma açıklık getirdi. Çamlıbel, "Tuncel Kurtiz tam da vasiyet ettiği gibi yarın burada gömülecek" dedi.

Kurtiz ile bir ay önce görüştüğünü belirten muhtar Çambel, "Her zaman bana şunu söylerdi: 'Muhtar, ölürsem beni deniz gören bir yere defnedin.' Büyük ihtimalle ailesine de aynı şeyi söylemiştir. Bunu kim çıkardı bilmiyorum. Sabahtan beri bu haberleri düzeltmekle meşgulüm. Bunu kim niye uydurdu bilmiyorum. Rahmetlinin mezar yerini dünden beri hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Tahtakuşlar'ın komşu köy olduğunu ve Kurtiz'in vasiyetinde bahsettiği mezarlığın, Çamlıbel Köyü'nde hazırlamış oldukları mezarlık olduğunu kaydeden Çamlıbel, "Tahtakuşlar köyü muhtarı Hasan Bozkurt şehir dışında. Kendisiyle telefonda görüştüm. Bana olaydan haberi olmadığını söyledi. Tuncel ağabeyin cenazesi bu gece Edremit Devlet Hastanesi Morgu'nda kaldıktan sonra yarın öğle namazı sonrasında köyümüzde toprağa vereceğiz" dedi.

'Bize talep gelmedi'

Tahtakuşlar Köyü’nden 76 yaşındaki İbrahim Ediz de haberlere tepki gösterip, “Muhtar Hacıbektaş’taki etkinliklere katılmak için gitti. Ayrıca, Kurtiz’in köyümüzde defnedilmesi için bir talep de olduğunu hiç duymadık. İddialar uydurma. Tuncel Bey, değerli bir sanatçı, neden istemeyelim ki?” dedi.

Güre Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka da, Tuncel Kurtiz’i yaklaşık 25 yıldır tanıdığını belirterek, şunları söyledi:

“Tahtakuşlar Köyü’nün Tuncel Bey’in cenazesine defin izni vermediği yönündeki bilgiler doğru değil. Kendisi Çamlıbel Köyü’nde yaşıyordu, evi de bu köyde. Tahtakuşlar ile yalnızca komşu köy ilişkisi var. Bu bilgiler nereden çıkıyor anlamak mümkün değil. Tuncel Bey, ünlü bir sanatçı olduğu için her kafadan bir ses çıkıyor. Ailesine vasiyetinin de Çamlıbel Köyü’nde gömülmek olduğunu biliyoruz. Kendisine isteği gibi denize nazır bir mezar hazırlandı. Ailesi ile tekrar görüştüm. Çamlıbel Köyü’nde toprağa verilecek."