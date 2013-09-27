Tuncel Kurtiz'in ardından kim, ne dedi?

Duayen oyuncu Tuncel Kurtiz hayatını kaybetti. Acı haberi alan ünlü isimler büyük ustanın ardından üzüntülerini dile getirdi...

Sinema ve tiyatro oyuncusu Tuncel Kurtiz’in 77 yaşında hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu.

Sanatçı Tuncel Kurtiz’in beklenmedik ölümü sanat dünyasında adeta şok etkisi yarattı.

Sanat dünyasının koca çınarı olan Kurtiz'in ardından güçlükle konuşan bazı sanatçılar, gözyaşlarına engel olamadı.

Halil Ergün: Çok üzgünüm, şimdi öğrendim. Hayatımda çok önemli izler bırakmış bir sanatçımızdı. Ben ilk profesyonel adımımı sahnede onun yanında attım. O yıldan bu yana ilgiyle, merakla izlediğim bir sanat adamıydı. Çok önemli işler başarmış bir adamdı oyunculuk macerasında ama bunun yanında çok önemli bir entelektüeldi. Sadece bir oyuncu değildi, aynı zamanda derinliği olan bir sanat kütüphanesiydi. Bence bütün sanatçılar erken gider, erken kaybettik. Hemen haberi aldığım an bütün oyunlardaki rolleri geliyor aklıma. Onun yokluğun hissedeceğiz, hepimizin başı sağolsun. Her zaman çok üst seviyede oyunculuklar sergilemişti ama son dönemde bir bilge aktördü ve sunacağı çok şeyler vardı. Kendisine bakan bir ağabeyimizdi, çok sportmendi. Bana sanki hiç ölmeyecekmiş gibi geliyordu. Tiyatronun altın çağında çok önemli işler yapmış kadroların içinden gelen bir tarihti aslında. Daha önemli gösterileri olacaktı ama bu kadarmış yazısı...

Nurgül Yeşilçay: Çok şaşırdım. Çok enerjik ve sevgi dolu biriydi, çok üzüldüm. İnsan söyleyecek bir şey bulamıyor. Yaşamın Kıyısı’nda birlikte çalıştık, çok tatlı biriydi. Sağlık sorunu olup olmadığını bilmiyorum, hiç öyle görünmüyordu.

Melike Demirağ: İşte hayat böyle, bir varız bir yoğuz. Benim sevgili dostum, geçmişimin güzel insanı onu son kez göremeden gittiği için üzgünüm. Artık filmleriyle yaşayacak. Ben ölümün son olmadığına ruhların sonsuza kadar yaşadığına inanırım. Ama öbür dünyada görüşmeden evvel bu dünyada onu çok özleyeceğim. Bütün Türkiye insanının başı sağolsun diyorum.

Fatoş Güney: Çok büyük şoktayım, yeni öğrendim. Yılmaz Güney’in sevgili arkadaşıydı, benim sevgili dostumdu. Hayattaki ender dayanaklarımdan birisiydi. Çok büyük bir oyuncu, çok büyük bir yürekti.

Kenan Işık: Türkiye'nin başı sağolsun. Çok çok çok değerli bir tiyatro sanatçısıydı, bir insandı. Bir aydın duruşu olarak, bir sanatçı duruşu olarak, siyasi duruşu olarak bunu çok hak eden bir sanatçıydı. Günümüzde bu tür sanatçılar her geçen gün azalıyor. Son temsilcilerinden biri Tuncel Kurtiz'di. Umarım genç arkadaşlar onun gittiği yollardan gidecektir. Nerelerden başladı, nasıl başladı, nasıl badireler atlattı, ülkesini nasıl terk etmek zorunda kaldı? Yıllarca yurtdışında yaşamak zorunda kaldı. Yaşı olmayan bir oyuncu, bir sanatçıydı. Onun artık olamayacağı duygusu beni biraz sarstı. Sevenlerini ailesine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Ferhan Şensoy: Hepimizin baş sağolsun. Tuncel Ağabey dünya çapında bir tiyatro oyuncusu, dünya çapında bir sinema oyuncusuydu. 5 yıl birlikte çalıştık. Ben ve arkadaşlarım ondan çok şey öğrendik. Bir ustamız daha gitti.

Melek Baykal: Ben az önce canlı yayından çıktım, odama geldiğimde yönetmenim ‘Tuncel Kurtiz’i tanır mıydınız?’ dedi. ‘Tabii’ dedim ama o an içime sanki bir ateş düştü. ‘Kaybetmişiz’ dedi. Çok üzgünüm ne diyeceğimi bilemiyorum. Niye diye soruyorum, keşke olmasaydı. Ama yapacak bir şey yok. Çok ani ölümler galiba geride kalanlar için çok zor oluyor. Türkiye bu acıyı yüreğinin derinliklerinden hissediyor.

Hülya Koçyiğit: Gerçekten erdemli bir insandı, çok kıymetli bir sanatçıydı. Onun sanatçı kişiliği üzerine çok söz etmeye gerek yok. Türk insanının gönlünde hak ettiği yeri buldu. Güçlü oyunuyla, aldığı ödüllerle hatta yurtdışındaki başarılarıyla... Uzun yıllar yurtdışında birçok tiyatroda rol aldı. O güçlü, hayat dolu dost sesi hala kulaklarımızda. Bildiğimiz kadarıyla bir hastalığı yoktu, hepimiz için şok oldu. Onu tarif edecek kelimler bulamıyorum ama aktörlüğüyle, yaşam biçimiyle gerçekten örnek olmuş bir kişidir. İlkeli, inançlı ve sağlam duruşu olan bir aktördü. İnançları uğruna yaşadı, inandığı şeyleri yaşadı. Ben başta eşine, sonra evlatlarına ve onu tüm sevenlere Allah sabır versin diyorum.

Levent Kazak: Haber maalesef doğru, Tuncel Kurtiz'i kaybettik..

Tolgahan Sayışman: Başımız sağ olsun .. Çok değerli bir oyuncu, güzel yürekli bir insandı ...

Mehmet Aslan: Tuncel Kurtiz ustaya Allah'tan rahmet diliyorum. Bu çok ansızın oldu Türkiye’nin başı sağ olsun!!

Gülhan Tekin: Tuncel Kurtiz'i büyük ustayı kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm çok :(((

Haluk Levent: Ne yaptın Tuncel Baba? Ne yaptın sen ?

Gülhan Tekin: Tuncel Kurtiz'i büyük ustayı kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm çok :(((

Haluk Levent: Ne yaptın Tuncel Baba? Ne yaptın sen?

Seda Önder: Tuncel Kurtiz, büyük çok büyük usta mekanın cennet olsun...

Hamdi Alkan: Ah Tuncel Abi'm, kahroldum, mekanın cennet olsun..

Yekta Kopan: Ah be Tuncel Ağabey. Çok üzgünüm.

Yıldıray Şahinler: Sitelerin yeni olduğu zamanlarda oturduğum sitede bahçesine kabak,biber, domates ekip site yönetimini aptal eden Tuncel Kurtiz gitmiş

Burak Sağyaşar: Tut yüreğimden USTAM... Tuncel Kurtiz hayatını kaybetti. Büyük bir acı içimizde. Allah Rahmet Eğlesin.

Bade Süalp: Tuncel Kurtiz benim için yeri çok ayrı olan çok değerli bir ustamdı. İnanamıyorum... Tarifsiz... Mekanı cennet olsun hepimizin başı sağolsun

Burcu Esmersoy: Kimi sevsek gidiyor mu gerçekten.. Mekanın cennet osun Tuncel Kurtiz

Seray Sever: Mübarek Cuma günü Tuncel Kurtiz üstadımızı kaybettik.. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun

Ercan Taner: Türkiye çok bir sanatçıyı kaybetti... Alllah rahmet eylesin Tuncel Kurtiz !

Necmi Yapıcı: Büyük usta Tuncel Kurtiz Nur icinde yat :( sesin kulaklarımızda hep çınlayacak

Burcu Kara: Tuncel Kurtiz'i kaybetmiştir.Nasıl güzel bir renkti hayatımızda..Mekanı cennet olsun.

Balçiçek İlter: Ah be Tuncel Kurtiz, oldu mu şimdi? Yarım kaldık...

Melih Gökçek: RUHUN ŞAD OLSUN TUNCEL KURTİZ ...bizi bırakmaya azmediyorsun etme Başka biryar başka bir dosta meylediyorsun etme

Cengiz Semercioğlu: Tuncel Kurtiz'i Ezel'in Ramiz Dayısı sananlar için bir yazı yazmışım... 5 Mayıs 2010'da... Lütfen okuyun...

Toygar Işıklı: Bir büyük Çınar Tuncel Kurtiz ağabeyimizi kaybettik çok üzgünüm.Başımız sağolsun.

Helin Avşar: Tuncel Kurtiz Mekanın cennet olsun

Ahmet Hakan: bir güzel insan: tuncel kurtiz

Nilgün Belgün: Büyük bir oyuncuyu kaybettik..Allah rahmet etsin ..Tuncel Kurtiz

Yonca Lodi: Bir hayat ustasını ölümle anmak.Tuncel Kurtiz...Taş oturdu içime...Huzur içinde uyusun