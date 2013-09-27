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Yaşam

Türk sinema ve tiyatrosunun büyük ismi Tuncel Kurtiz yaşamını yitirdi!

Ünlü sanatçı Tuncel Kurtiz hayata gözlerini yumdu

27 Eylül 2013 15:07

Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen isimlerinden Tuncel Kurtiz (77)hayatını kayybetti. Evinde düştüğü öğrenilen 77 yaşındaki usta oyuncunun hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kurtiz, daha önce kalp krizi geçirmiş ve bypass ameliyatı olmuştu. Yarın saat 11:00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Kurtiz için tören düzenlenecek. Kurtiz, Pazar günü Balıkesir'in Güre ilçesine bağlı Tahta Kuşlar köyünde toprağa verilecek.

Bu sabah yürüyüş yapmak için Etiller'deki evinden çıkan ünlü oyuncu, bir süre spor yaptıktan sonra evine döndü. Kahvaltı masasına oturduğu sırada fenalaşarak yere düşen oyuncuyu eşi buldu. Menend Kurtiz'in çığlıklarını duyan apartman görevlisi, girdiği evde ünlü oyuncunun öldüğünü anlayınca polis çağırdı. 

Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Tuncel Kurtiz, ilk olarak 1958 yılında, Haldun Dormen Tiyatrosu’nda sahne aldı. Yurt içi ve yurt dışında pek çok tiyatroda (A.B.D, Almanya, İsveç, Hollanda vs..) sahne alan başarılı oyuncu "Şeyh Bedrettin Destanı", "Keşanlı Ali Destanı", "Devr-i Süleyman" gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı.

1964 yılında rol aldığı ve Orhan Günşiray’ın yönettiği "Şeytan’ın Uşakları" adlı sinema filmi ile beyazperdeye adım atan Kurtiz, sinemadan da bir daha kopmadı. Yılmaz Güney’in "Sürü", "Umut" ve "Duvar" gibi efsanevi filmlerinin de aralarında yer aldığı 50’den fazla filmde rol aldı.

Tuncer Kurtiz’in genç nesiller tarafından tanınması ise, son yıllarda oynadığı TV dizileri sayesinde oldu. 2003 yılında "Alacakaranlık", 2006 yılında ise Hacı adlı dizilerde rol alan Kurtiz, özellikle 2007 yılında yayınlanan "Asi" ve 2009 yılında vizyona giren "Ezel" adlı dizilerle beraber popüleritesini büyük oranda arttırdı. "Ezel" adlı dizide canlandırdığı "Ramiz Dayı" karakteri o kadar fazla sevildi ki, adına fan kulüpleri kuruldu, filmde seslendirdiği replikler dillerden düşmez oldu.

"Altın Portakal", "Gümüş Ayı" ve "Altın Böcek" ödüllerinin sahibi olan Kurtiz, son olarak "Muhteşem Yüzyıl"da "Ebu Suud Efendi" rolünü üstlenmişti.

 

'Yaşam boyu onur ödülü'

 
 
Tuncel Kurtiz, 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülünü Nurettin Sezer ile birlikte kaleme aldığı "Gül Hasan"la kazandı.
 
Sanat yaşamı boyunca birçok ödüle layık görülen Tuncel Kurtiz, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı.

 

Solculuğuyla biliniyordu

 

"Marksist" kimliğiyle bilinen ve "Komünizmden başka yol varmı?" diyen Kurtiz'in, siyasi fikirleri, üniversite yıllarında netleşti. Hayata hep toplumcu ve paylaşımcı pencereden bakan Tuncel Kurtiz, iş hayatına İETT'de elektrik bölümünde çalışarak başladı. 
 
Sanatçı, sinemaya üniversite yıllarında tanıştığı Yılmaz Güney'in teşvikiyle girdi. Yeşilçam'ın altın dönemini yaşadığı 60'lı yıllarda peşpeşe onlarca filmde oynayan Kurtiz, 70'li yıllarda, sosyal içerikli filmlerde rol aldı. 
 
Adını her andığında, gözlerinin dolmasına neden olan yakın dostu Yılmaz Güney ile hep yan yanaydı. Orhan Kemal'in eserinden senaryolaştırdığı ve yapımcısı olduğu "Bereketli Topraklar Üzerinde" filmi yasak nedeniyle kaçırıldığı yurtdışından 28 yıl sonra getirilip gösterime girebildi. 
 
12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Yılmaz Güney'in ölümüyle memleketine küsüp yurtdışında yaşamaya başladı. İsveç, Almanya'da ve özellikle Hollywood'ta tiyatro kariyerini başarıyla sürdüren, yabancı tiyatro ve sinema projelerinde yer alarak yeteneğini ispatlayan sanatçı Türkiye'ye 90'larda tekrar döndü. 
 
Yeşilçam'ın eski solcusu olarak bilinen yapımcı, yönetmen ve oyuncularıyla ilişkilerini sürdürdü.

 

İşte Kurtiz'in oynadığı filmler:

1964   Şeytanın Uşakları              

1965   Üçünüzü De Mıhlarım      

1965   Son Kuşlar              

1965   Sokakta Kan Vardı             

1965   Sokaklar Yanıyor    

1965   Sayılı Kabadayılar  

1965   Krallar Kralı             

1965   Konyakçı                  

1965   Kanlı Meydan                     

1965   Haracıma Dokunma          

1965   Güzel Bir Gün İçin 

1965   Büyük Şehrin Kanunu                 

1965   Bitmeyen Yol                      

1965   Bir Caniye Gönül Verdim             

1965   Ben Öldükçe Yaşarım       

1965   Babasız Yaşayamam                    

1966   Ağaların Savaşı                  

1966   Zehirli Kucak                      

1966   Yiğit Yaralı Olur      

1966   Silahların Kanunu             

1966   Silahına Sarılan Adam                 

1966   Nikahsızlar              

1966   Kıran Kırana

1966   Karanlıkta Vuruşanlar                  

1966   Kanunsuz Yol                    

1966   Kanunsuz Dağlar              

1966   Kanlı Mezar             

1966   Kader Çıkmazı                    

1966   Hudutların Kanunu           

1966   Dört Kurşun 

1966   Çirkin Kral    

1966   Çingene                   

1966   At Avrat Silah                      

1967   Kuduz Recep (Aslan Arkadaşım)           

1967   Krallar Ölmez          

1967   Bana Kurşun İşlemez       

1970   Umut  Hasan           

1970   Tatort  Der Klein

1974   Otobüs          

1977   Nehir             

1978   Kanal Abuzer          

1978   Sürü   Hamo

1979   Gül Hasan

1979   Bereketli Topraklar Üzerinde

1981   Kleiner Mann was tun

1983   Kalabaliken i Bender

1983   Duvar Tonton          

1984   Turkse Video            

1985   Die Abschiebung

1985   Vägen till Gyllenblå!

1987   Den Frusna Leoparden

1986   Hiuch HaGdi           

1987   Aufbrüche

1988   Livsfarlig Film

1989   Noel Baba

1989   Täcknamn Coq Rouge

1989   Mahabharata           

1990   Skyddsängeln

1990   Zeit der Rache

1990   Die Hallo-Sisters

1992   Kvällspressen

1993   Çakalların İzinde

1993   Korkunun Karanlık Gölgesi

1993   Ağrı'ya Dönüş

1994   Bir Aşk Uğruna

1994   Aşk Ölümden Soğuktur    

1995   Cemile ve Umudun Masalı                     

1996   Cemile                     

1996   Usta Beni Öldürsene                    

1996   Tabutta Rövaşata

1996   Işıklar Sönmesin

1996   İstanbul Kanatlarımın Altında

1997   Gräfin Sophia Hatun

1997   Çökertme                 

1997   Akrebin Yolculuğu

1998   Vive la mariée... et la libération du Kurdistan  

1998   Hoşçakal Yarın

1999   Kurtlar Sofrası

2000   Kumru           

2001   O da Beni Seviyor  

2001   Şellale

2001   A cavallo della tigre          

2003   Alacakaranlık

2003   İnat Hikayeleri

2006   Hacı   

2007   Kara Duvak 

2007   Yaşamın Kıyısında Ali Aksu

2007   Asi

2008   Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit   

2008   Lal

2008   Güz Sancısı 

2009   Kayıp Armağan                  

2009   Siyah Beyaz

2009 - 2011  Ezel

2012 - Muhteşem Yüzyıl   

2013   Mutlu Aile Defteri

 

Tiyatro oyunları:

Çok Tuhaf Soruşturma : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 1998

Şeyh Bedrettin : Nazım Hikmet - 1997

Mahabaratta : Hint Destanı - Peter Brook - 1985

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Berlin Schaubühne Tiyatrosu - 1984

Teneke : Yaşar Kemal

Kaplan ve Daktilolar - Genar Tiyatrosu - 1968

Samanyolu (oyun) : Karl Wittlinger - Genar Tiyatrosu - 1968

Devri Süleyman : Aydın Engin - Genar Tiyatrosu - 1968

Yolcu : Nazım Hikmet - Genar Tiyatrosu - 1967

Kalbin Sesi - Halkın Gözü : Peter Shaffer - KEnt Oyuncuları - 1964

Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1963

Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu - 1962

Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu - 1962

Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu - 1962

Zafer Madalyası : Thomas HeggenJoshua Logan - Dormen Tiyatrosu - 1958

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