Türk sinema ve tiyatrosunun büyük ismi Tuncel Kurtiz yaşamını yitirdi!

Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen isimlerinden Tuncel Kurtiz (77)hayatını kayybetti. Evinde düştüğü öğrenilen 77 yaşındaki usta oyuncunun hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kurtiz, daha önce kalp krizi geçirmiş ve bypass ameliyatı olmuştu. Yarın saat 11:00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Kurtiz için tören düzenlenecek. Kurtiz, Pazar günü Balıkesir'in Güre ilçesine bağlı Tahta Kuşlar köyünde toprağa verilecek.

Bu sabah yürüyüş yapmak için Etiller'deki evinden çıkan ünlü oyuncu, bir süre spor yaptıktan sonra evine döndü. Kahvaltı masasına oturduğu sırada fenalaşarak yere düşen oyuncuyu eşi buldu. Menend Kurtiz'in çığlıklarını duyan apartman görevlisi, girdiği evde ünlü oyuncunun öldüğünü anlayınca polis çağırdı.

Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Tuncel Kurtiz, ilk olarak 1958 yılında, Haldun Dormen Tiyatrosu’nda sahne aldı. Yurt içi ve yurt dışında pek çok tiyatroda (A.B.D, Almanya, İsveç, Hollanda vs..) sahne alan başarılı oyuncu "Şeyh Bedrettin Destanı", "Keşanlı Ali Destanı", "Devr-i Süleyman" gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı.

1964 yılında rol aldığı ve Orhan Günşiray’ın yönettiği "Şeytan’ın Uşakları" adlı sinema filmi ile beyazperdeye adım atan Kurtiz, sinemadan da bir daha kopmadı. Yılmaz Güney’in "Sürü", "Umut" ve "Duvar" gibi efsanevi filmlerinin de aralarında yer aldığı 50’den fazla filmde rol aldı.

Tuncer Kurtiz’in genç nesiller tarafından tanınması ise, son yıllarda oynadığı TV dizileri sayesinde oldu. 2003 yılında "Alacakaranlık", 2006 yılında ise Hacı adlı dizilerde rol alan Kurtiz, özellikle 2007 yılında yayınlanan "Asi" ve 2009 yılında vizyona giren "Ezel" adlı dizilerle beraber popüleritesini büyük oranda arttırdı. "Ezel" adlı dizide canlandırdığı "Ramiz Dayı" karakteri o kadar fazla sevildi ki, adına fan kulüpleri kuruldu, filmde seslendirdiği replikler dillerden düşmez oldu.

"Altın Portakal", "Gümüş Ayı" ve "Altın Böcek" ödüllerinin sahibi olan Kurtiz, son olarak "Muhteşem Yüzyıl"da "Ebu Suud Efendi" rolünü üstlenmişti.

'Yaşam boyu onur ödülü'

Tuncel Kurtiz, 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülünü Nurettin Sezer ile birlikte kaleme aldığı "Gül Hasan"la kazandı.

Sanat yaşamı boyunca birçok ödüle layık görülen Tuncel Kurtiz, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı.

Solculuğuyla biliniyordu

"Marksist" kimliğiyle bilinen ve "Komünizmden başka yol varmı?" diyen Kurtiz'in, siyasi fikirleri, üniversite yıllarında netleşti. Hayata hep toplumcu ve paylaşımcı pencereden bakan Tuncel Kurtiz, iş hayatına İETT'de elektrik bölümünde çalışarak başladı.

Sanatçı, sinemaya üniversite yıllarında tanıştığı Yılmaz Güney'in teşvikiyle girdi. Yeşilçam'ın altın dönemini yaşadığı 60'lı yıllarda peşpeşe onlarca filmde oynayan Kurtiz, 70'li yıllarda, sosyal içerikli filmlerde rol aldı.

Adını her andığında, gözlerinin dolmasına neden olan yakın dostu Yılmaz Güney ile hep yan yanaydı. Orhan Kemal'in eserinden senaryolaştırdığı ve yapımcısı olduğu "Bereketli Topraklar Üzerinde" filmi yasak nedeniyle kaçırıldığı yurtdışından 28 yıl sonra getirilip gösterime girebildi.

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Yılmaz Güney'in ölümüyle memleketine küsüp yurtdışında yaşamaya başladı. İsveç, Almanya'da ve özellikle Hollywood'ta tiyatro kariyerini başarıyla sürdüren, yabancı tiyatro ve sinema projelerinde yer alarak yeteneğini ispatlayan sanatçı Türkiye'ye 90'larda tekrar döndü.

Yeşilçam'ın eski solcusu olarak bilinen yapımcı, yönetmen ve oyuncularıyla ilişkilerini sürdürdü.

İşte Kurtiz'in oynadığı filmler:

1964 Şeytanın Uşakları

1965 Üçünüzü De Mıhlarım

1965 Son Kuşlar

1965 Sokakta Kan Vardı

1965 Sokaklar Yanıyor

1965 Sayılı Kabadayılar

1965 Krallar Kralı

1965 Konyakçı

1965 Kanlı Meydan

1965 Haracıma Dokunma

1965 Güzel Bir Gün İçin

1965 Büyük Şehrin Kanunu

1965 Bitmeyen Yol

1965 Bir Caniye Gönül Verdim

1965 Ben Öldükçe Yaşarım

1965 Babasız Yaşayamam

1966 Ağaların Savaşı

1966 Zehirli Kucak

1966 Yiğit Yaralı Olur

1966 Silahların Kanunu

1966 Silahına Sarılan Adam

1966 Nikahsızlar

1966 Kıran Kırana

1966 Karanlıkta Vuruşanlar

1966 Kanunsuz Yol

1966 Kanunsuz Dağlar

1966 Kanlı Mezar

1966 Kader Çıkmazı

1966 Hudutların Kanunu

1966 Dört Kurşun

1966 Çirkin Kral

1966 Çingene

1966 At Avrat Silah

1967 Kuduz Recep (Aslan Arkadaşım)

1967 Krallar Ölmez

1967 Bana Kurşun İşlemez

1970 Umut Hasan

1970 Tatort Der Klein

1974 Otobüs

1977 Nehir

1978 Kanal Abuzer

1978 Sürü Hamo

1979 Gül Hasan

1979 Bereketli Topraklar Üzerinde

1981 Kleiner Mann was tun

1983 Kalabaliken i Bender

1983 Duvar Tonton

1984 Turkse Video

1985 Die Abschiebung

1985 Vägen till Gyllenblå!

1987 Den Frusna Leoparden

1986 Hiuch HaGdi

1987 Aufbrüche

1988 Livsfarlig Film

1989 Noel Baba

1989 Täcknamn Coq Rouge

1989 Mahabharata

1990 Skyddsängeln

1990 Zeit der Rache

1990 Die Hallo-Sisters

1992 Kvällspressen

1993 Çakalların İzinde

1993 Korkunun Karanlık Gölgesi

1993 Ağrı'ya Dönüş

1994 Bir Aşk Uğruna

1994 Aşk Ölümden Soğuktur

1995 Cemile ve Umudun Masalı

1996 Cemile

1996 Usta Beni Öldürsene

1996 Tabutta Rövaşata

1996 Işıklar Sönmesin

1996 İstanbul Kanatlarımın Altında

1997 Gräfin Sophia Hatun

1997 Çökertme

1997 Akrebin Yolculuğu

1998 Vive la mariée... et la libération du Kurdistan

1998 Hoşçakal Yarın

1999 Kurtlar Sofrası

2000 Kumru

2001 O da Beni Seviyor

2001 Şellale

2001 A cavallo della tigre

2003 Alacakaranlık

2003 İnat Hikayeleri

2006 Hacı

2007 Kara Duvak

2007 Yaşamın Kıyısında Ali Aksu

2007 Asi

2008 Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit

2008 Lal

2008 Güz Sancısı

2009 Kayıp Armağan

2009 Siyah Beyaz

2009 - 2011 Ezel

2012 - Muhteşem Yüzyıl

2013 Mutlu Aile Defteri

Tiyatro oyunları:

Çok Tuhaf Soruşturma : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 1998

Şeyh Bedrettin : Nazım Hikmet - 1997

Mahabaratta : Hint Destanı - Peter Brook - 1985

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Berlin Schaubühne Tiyatrosu - 1984

Teneke : Yaşar Kemal

Kaplan ve Daktilolar - Genar Tiyatrosu - 1968

Samanyolu (oyun) : Karl Wittlinger - Genar Tiyatrosu - 1968

Devri Süleyman : Aydın Engin - Genar Tiyatrosu - 1968

Yolcu : Nazım Hikmet - Genar Tiyatrosu - 1967

Kalbin Sesi - Halkın Gözü : Peter Shaffer - KEnt Oyuncuları - 1964

Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1963

Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu - 1962

Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu - 1962

Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu - 1962

Zafer Madalyası : Thomas HeggenJoshua Logan - Dormen Tiyatrosu - 1958