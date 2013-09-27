Türk sinema ve tiyatrosunun büyük ismi Tuncel Kurtiz yaşamını yitirdi!

Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen isimlerinden Tuncel Kurtiz (77)hayatını kayybetti. Evinde düştüğü öğrenilen 77 yaşındaki usta oyuncunun hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kurtiz, daha önce kalp krizi geçirmiş ve bypass ameliyatı olmuştu. Yarın saat 11:00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Kurtiz için tören düzenlenecek. Kurtiz, Pazar günü Balıkesir'in Güre ilçesine bağlı Tahta Kuşlar köyünde toprağa verilecek.
Bu sabah yürüyüş yapmak için Etiller'deki evinden çıkan ünlü oyuncu, bir süre spor yaptıktan sonra evine döndü. Kahvaltı masasına oturduğu sırada fenalaşarak yere düşen oyuncuyu eşi buldu. Menend Kurtiz'in çığlıklarını duyan apartman görevlisi, girdiği evde ünlü oyuncunun öldüğünü anlayınca polis çağırdı.
Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Tuncel Kurtiz, ilk olarak 1958 yılında, Haldun Dormen Tiyatrosu’nda sahne aldı. Yurt içi ve yurt dışında pek çok tiyatroda (A.B.D, Almanya, İsveç, Hollanda vs..) sahne alan başarılı oyuncu "Şeyh Bedrettin Destanı", "Keşanlı Ali Destanı", "Devr-i Süleyman" gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı.
1964 yılında rol aldığı ve Orhan Günşiray’ın yönettiği "Şeytan’ın Uşakları" adlı sinema filmi ile beyazperdeye adım atan Kurtiz, sinemadan da bir daha kopmadı. Yılmaz Güney’in "Sürü", "Umut" ve "Duvar" gibi efsanevi filmlerinin de aralarında yer aldığı 50’den fazla filmde rol aldı.
Tuncer Kurtiz’in genç nesiller tarafından tanınması ise, son yıllarda oynadığı TV dizileri sayesinde oldu. 2003 yılında "Alacakaranlık", 2006 yılında ise Hacı adlı dizilerde rol alan Kurtiz, özellikle 2007 yılında yayınlanan "Asi" ve 2009 yılında vizyona giren "Ezel" adlı dizilerle beraber popüleritesini büyük oranda arttırdı. "Ezel" adlı dizide canlandırdığı "Ramiz Dayı" karakteri o kadar fazla sevildi ki, adına fan kulüpleri kuruldu, filmde seslendirdiği replikler dillerden düşmez oldu.
"Altın Portakal", "Gümüş Ayı" ve "Altın Böcek" ödüllerinin sahibi olan Kurtiz, son olarak "Muhteşem Yüzyıl"da "Ebu Suud Efendi" rolünü üstlenmişti.
'Yaşam boyu onur ödülü'
Tuncel Kurtiz, 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülünü Nurettin Sezer ile birlikte kaleme aldığı "Gül Hasan"la kazandı.
Sanat yaşamı boyunca birçok ödüle layık görülen Tuncel Kurtiz, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı.
Solculuğuyla biliniyordu
"Marksist" kimliğiyle bilinen ve "Komünizmden başka yol varmı?" diyen Kurtiz'in, siyasi fikirleri, üniversite yıllarında netleşti. Hayata hep toplumcu ve paylaşımcı pencereden bakan Tuncel Kurtiz, iş hayatına İETT'de elektrik bölümünde çalışarak başladı.
Sanatçı, sinemaya üniversite yıllarında tanıştığı Yılmaz Güney'in teşvikiyle girdi. Yeşilçam'ın altın dönemini yaşadığı 60'lı yıllarda peşpeşe onlarca filmde oynayan Kurtiz, 70'li yıllarda, sosyal içerikli filmlerde rol aldı.
Adını her andığında, gözlerinin dolmasına neden olan yakın dostu Yılmaz Güney ile hep yan yanaydı. Orhan Kemal'in eserinden senaryolaştırdığı ve yapımcısı olduğu "Bereketli Topraklar Üzerinde" filmi yasak nedeniyle kaçırıldığı yurtdışından 28 yıl sonra getirilip gösterime girebildi.
12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Yılmaz Güney'in ölümüyle memleketine küsüp yurtdışında yaşamaya başladı. İsveç, Almanya'da ve özellikle Hollywood'ta tiyatro kariyerini başarıyla sürdüren, yabancı tiyatro ve sinema projelerinde yer alarak yeteneğini ispatlayan sanatçı Türkiye'ye 90'larda tekrar döndü.
Yeşilçam'ın eski solcusu olarak bilinen yapımcı, yönetmen ve oyuncularıyla ilişkilerini sürdürdü.
İşte Kurtiz'in oynadığı filmler:
1964 Şeytanın Uşakları
1965 Üçünüzü De Mıhlarım
1965 Son Kuşlar
1965 Sokakta Kan Vardı
1965 Sokaklar Yanıyor
1965 Sayılı Kabadayılar
1965 Krallar Kralı
1965 Konyakçı
1965 Kanlı Meydan
1965 Haracıma Dokunma
1965 Güzel Bir Gün İçin
1965 Büyük Şehrin Kanunu
1965 Bitmeyen Yol
1965 Bir Caniye Gönül Verdim
1965 Ben Öldükçe Yaşarım
1965 Babasız Yaşayamam
1966 Ağaların Savaşı
1966 Zehirli Kucak
1966 Yiğit Yaralı Olur
1966 Silahların Kanunu
1966 Silahına Sarılan Adam
1966 Nikahsızlar
1966 Kıran Kırana
1966 Karanlıkta Vuruşanlar
1966 Kanunsuz Yol
1966 Kanunsuz Dağlar
1966 Kanlı Mezar
1966 Kader Çıkmazı
1966 Hudutların Kanunu
1966 Dört Kurşun
1966 Çirkin Kral
1966 Çingene
1966 At Avrat Silah
1967 Kuduz Recep (Aslan Arkadaşım)
1967 Krallar Ölmez
1967 Bana Kurşun İşlemez
1970 Umut Hasan
1970 Tatort Der Klein
1974 Otobüs
1977 Nehir
1978 Kanal Abuzer
1978 Sürü Hamo
1979 Gül Hasan
1979 Bereketli Topraklar Üzerinde
1981 Kleiner Mann was tun
1983 Kalabaliken i Bender
1983 Duvar Tonton
1984 Turkse Video
1985 Die Abschiebung
1985 Vägen till Gyllenblå!
1987 Den Frusna Leoparden
1986 Hiuch HaGdi
1987 Aufbrüche
1988 Livsfarlig Film
1989 Noel Baba
1989 Täcknamn Coq Rouge
1989 Mahabharata
1990 Skyddsängeln
1990 Zeit der Rache
1990 Die Hallo-Sisters
1992 Kvällspressen
1993 Çakalların İzinde
1993 Korkunun Karanlık Gölgesi
1993 Ağrı'ya Dönüş
1994 Bir Aşk Uğruna
1994 Aşk Ölümden Soğuktur
1995 Cemile ve Umudun Masalı
1996 Cemile
1996 Usta Beni Öldürsene
1996 Tabutta Rövaşata
1996 Işıklar Sönmesin
1996 İstanbul Kanatlarımın Altında
1997 Gräfin Sophia Hatun
1997 Çökertme
1997 Akrebin Yolculuğu
1998 Vive la mariée... et la libération du Kurdistan
1998 Hoşçakal Yarın
1999 Kurtlar Sofrası
2000 Kumru
2001 O da Beni Seviyor
2001 Şellale
2001 A cavallo della tigre
2003 Alacakaranlık
2003 İnat Hikayeleri
2006 Hacı
2007 Kara Duvak
2007 Yaşamın Kıyısında Ali Aksu
2007 Asi
2008 Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit
2008 Lal
2008 Güz Sancısı
2009 Kayıp Armağan
2009 Siyah Beyaz
2009 - 2011 Ezel
2012 - Muhteşem Yüzyıl
2013 Mutlu Aile Defteri
Tiyatro oyunları:
Çok Tuhaf Soruşturma : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 1998
Şeyh Bedrettin : Nazım Hikmet - 1997
Mahabaratta : Hint Destanı - Peter Brook - 1985
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Berlin Schaubühne Tiyatrosu - 1984
Teneke : Yaşar Kemal
Kaplan ve Daktilolar - Genar Tiyatrosu - 1968
Samanyolu (oyun) : Karl Wittlinger - Genar Tiyatrosu - 1968
Devri Süleyman : Aydın Engin - Genar Tiyatrosu - 1968
Yolcu : Nazım Hikmet - Genar Tiyatrosu - 1967
Kalbin Sesi - Halkın Gözü : Peter Shaffer - KEnt Oyuncuları - 1964
Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1963
Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu - 1962
Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu - 1962
Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu - 1962
Zafer Madalyası : Thomas HeggenJoshua Logan - Dormen Tiyatrosu - 1958