Tuncel Kurtiz'e veda...

Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmayacak oyuncusu Tuncel Kurtiz için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nden düzenlenen törende eşi Menend Kurtiz ve ailesi salonun en ön sıralarında yerini alırken, sanatçı dostları ve sevenleri de yerlerini aldı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ne gelenler arasında Mustafa Sarıgül, Melek Baykal, Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı ile Aliye Uzun bulundu.

Törenin ardından Kurtiz'in cenazesinin dışarı çıkarıldığı sırasa kalabalıkta bir topluluk "Çapulcular Tuncel Kurtiz'i unutmayacak" diye bağırdı. Bu sözler üzerine kalabalıktan alkış sesleri yükseldi.

Sanatçının cenazesi ise vasiyeti üzerine yarın Balıkesir’in Güre Beldesi’ne bağlı Tahtakuşlar Köyü’nde toprağa verilecek.

‘Mezarıma sevdiğim kitapları ve filmleri koysunlar’

Tuncel Kurtiz Cumhuriyet gazetesindeki bir röportajında, “Siz nasıl hatırlanmak istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt vermişti: “Hiç umrumda değil, ne derlerse desinler... Bakın en çabuk Türkiye’de gömerler ölüyü. Ben ölüme inanmıyorum. Belki bahar ülkesine açılan kapıdır ölüm. Hepimiz bu kapıdan geçeceğiz. Nedir ki bu dünya? Daha bunu yanıtlayamıyoruz ki, ölümün yok oluş olduğunu nereden bileceğiz? Şamanların yaptığı gibi ölünce mezarıma iki şişe şarap, sevdiğim filmlerimi ve bitiremediğim kitaplarımı koysunlar. O yolculukta onları bitireyim.”