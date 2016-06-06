Tüm fosil yakıt rezervleri yanınca 10 derece ısınacağız

Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, şu ana kadar şirketlerin bulduğu petrol, kömür ve doğalgaz rezervleri yakıldığında dünyanın ortalama 10 derece ısınacağı hesaplandı. Bu ısınma kutup bölgelerinde 20 dereceye kadar çıkacak.

Birgün'de yer alan habere göre; araştırmanın yöneticiliğini yapan Kanada’daki Victoria Üniversitesi’nden Katarzyna Tokarska, İngiliz the Guardian gazetesine konuştu ve “Küresel ısınmaya karşı herhangi bir önlem alınmadığı takdirde neler olacağını bilmek çok önemli. Paris’te varılan iklim anlaşması önemli olsa da bugüne kadar hiçbir adım atılmadı. Bizim araştırmamız bir uyarı mesajı” dedi.

Aralık ayında Paris'te toplanan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde buluşan ülke yöneticileri küresel ısınmayı 2 dereceyle sınırlı tutma konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu 1 trilyon tonluk karbon salımına denk düşüyor. Fakat küresel ekonomi günümüzdeki şekliyle işlemeye devam ederse bu salımın yüzyıl sonuna kadar 2 trilyon ton olacağı hesaplanıyor. Tokarska ve ekibinin araştırmasında ise bugüne kadar bulunan tüm fosil yakıtların yakılmasıyla atmosfere salınacak 5 trilyon tonluk salıma göre hesaplama yapılıyor. Tokarska “Bizim çalışmamız iyi senaryoyu gösteriyor, çünkü sadece eldeki rezervleri içeriyor. Petrol, doğalgaz ve kömür şirketleri önümüzdeki yıllarda da büyük rezervler bulmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Deniz seviyesinin 25-65 metre arasında yükselmesi bekleniyor

Atmosfere salınan bu gazların etkileri binyıllar boyunca geçmiyor. Bu yüzden bugün tüm dünyada karbon salımı dursa bile gezegen, atmosfere önceden salınan gazlar nedeniyle ısınmaya devam edecek. Bu nedenle NASA, denizlerin eriyen buzlar nedeniyle en iyi ihtimalle 1 metre yükseleceğini öngörüyor. Tokarska’nın araştırmasında ise tüm fosil yakıtların yakılması durumunda deniz seviyesinin 25-65 metre arasında yükseleceği, Antarktika ve Grönland’ın tamamen eriyeceği açıklanıyor. Bu durumun, 1.3 milyar insanın yaşadığı yeri terk etmesini gerektireceği öngörülüyor.

Küresel ısınmanın etkisiyle deniz suları şimdiden ısınmaya başlamış durumda. Hint Okyanusu’nda bulunan Maldivler’deki mercan resiflerinin durumu, ısınmanın ciddiyetini ortaya koyuyor. Deniz araştırma ekibi XL Catlin Seaview Survey’in yayınladığı son fotoğraflar, mercan resiflerinin hızla öldüğünü gösteriyor. Bu ölüm, bugüne kadar gerçekleşen en büyük ölüm olarak tarihe geçiyor. Okyanus araştırma kuruluşu Ocean Agency’nin kurucusu Richard Vevers, the Guardian’a yaptığı açıklamada “Şu anda küresel anlamda bir resif ölümü dalgası yaşanıyor. 2014 ortasında Pasifik Okyanusu’nda, Hawaii yakınlarında başlayan ölümler 2016 başında Avustralya’daki Büyük Set Resifi’ne yayılarak resifin yüzde 93’ünü etkiledi” dedi. Mercan resifleri, etraflarındaki deniz uzun süre sıcak kaldığında içinde bulunan ve enerji üreten alglerin yüzde 90’ını dışarı salıyor. Eğer bu durum bir haftadan uzun sürerse hastalanıyor ve ölüyor. Maldivler’de de deniz sıcaklığının yıl sonuna kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklar nedeniyle 2 bin 500 kişi

hayatını kaybetti

Sıcaklıklar yalnızca denizi etkilemiyor. Hindistan’da Mayıs başından beri 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ay sonunda 51 dereceyi aşarak ülke tarihinin rekorunu kırdı. Aşırı sıcaklar nedeniyle tarlalarda çalışan yüzlerce çiftçi ölürken ekinlerin kuruması nedeniyle çok sayıda çiftçi intihar etti. Indian Express gazetesine göre 18 milyon nüfuslu Marathwada bölgesinde sadece bu yıl 400 çiftçi intihar etti. Ülke çapında bu sayının binlerce olduğu tahmin ediliyor. Marathwada’da su kaynakları Ocak ayında tamamen kuruduğu için kente her gün trenle su getiriliyor. On binlerce çiftçi ise köylerini bırakıp kentlere taşınmak zorunda kaldı. Kentlerde ise eriyen asfaltlar insanların sokakta yürümesini zorlaştıracak noktaya geldi. Hindistan Meteoroloji Departmanı ise yaşanan sıcak hava dalgasının nedeni olarak küresel ısınmayı gösterdi. Geçen yıl da Hindistan’ı vuran sıcak hava dalgası nedeniyle 2 bin 500 kişi ölmüştü.

NASA’nın geçen ay yayınladığı rapora göre Nisan ayı, küresel olarak dünya tarihindeki en sıcak Nisan olarak tarihe geçti. NASA, 2016’nın tarihin en sıcak yılı rekorunu 2015’in elinden almasını da bekliyor. 2015 de bu rekoru 2014’ten almıştı.