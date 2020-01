Paris İklim Anlaşması rekor katılımla imzaya açıldı

Karbon salınımlarının azaltılması amacıyla bütün ülkelere sorumluluk yükleyen ilk anlaşma olduğu belirtilen Aralık 2015'te Paris'te varılan tarihi iklim anlaşması, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde imzaya açıldı. Bu anlaşmanın, yasal olarak bağlayıcılığı olmasının yanı sıra bir parça da gönüllülük içerdiği belirtildi.

Paris'te Aralık 2015'te gerçekleşen 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) 196 ülke, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin 1,5 ila 2 derece arasında sınırlandırılmasını içeren metin üzerinde anlaşma sağlamıştı.

Paris İklim Anlaşması metninde, sera gazları emisyonunun düşürülmesi ile ilgili olarak ulusal düzeydeki planların beş yılda bir gözden geçirilmesi öngörülüyor. Gelişmekte olan ülkelerin bu alandaki mücadele için yılda en az 100 milyar dolar destek aktarması hedefleniyor.

Anlaşmada, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olunması ve sera gazları emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir ekonomilerin desteklenmesi gibi maddeler öne çıkıyor.

Bugün imzaya açılan ve bir yıl imzaya açık kalacak anlaşmanın yürürlüğe girmesi için, karbon salınımının yüzde 55'ini sağlayan en az 55 ülkenin, kendi iç onay süreçlerini tamamlayarak anlaşamaya taraf olduklarına ilişkin onay belgesini BM'ye sunması ve bunun ardından 30 gün geçmesi gerekiyor.

Karbon salınımının yüzde 40'a yakınınından sorumlu olan ABD ve Çin, onay sürecini bu yıl tamamlayacaklarını bildirdi.

