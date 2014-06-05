Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nden Dünya Çevre Günü açıklaması

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 5 Haziran Dünya Çevre Günü için bir açıklama yaptı. “Bugün Türkiye’de Dünya Çevre Günü adına kutlanacak değil, doğrusu tahrip edilen ve yok olan insani, çevresel ve ekolojik mirasın yasını tutacak noktaya geldik” denilen açıklamayı Parti Eş Sözcüleri Sevil Turan ve Naci Sönmez yaptı.

Yazılı olarak yapılan açıklamada, hükümetin birçok projesinin çevreye zarar verdiği iddia edilerek, “Daha çok inşaat, daha fazla yol, HES’ler, termik ve nükleer santraller ve doymak bilmez enerji hırsıyla ormanlar, tarım alanları, sulak alanlar, dağlar, dere ve nehirler, SİT alanları, meralar, yaylalar, köyler ve kentler Hükümet’in kılıfına uydurulmuş projelerinin yıkımına uğradı ve uğruyor. Yüz binlerce yılda oluşmuş ekosistemler, hak, hukuk, yasa, canlı yaşamı, bugün ve gelecek nesiller denilmeden endüstrileşme iddiasıyla, üç kuruşluk menfaatler uğruna geri dönüşü olmayan şekilde talan ve tahrip ediliyor” denildi.

Yeni çıkartılan Orman Yasası’na da atıfta bulunulan açıklamada, “Bir yandan Orman Yasası, Elektrik Piyasası Yasası, vb yasalarla yıkım ve talanın alanı genişletiliyor, diğer yandan mevcut yasalar ve yönetmelikler muhtelif yollarla çiğnenerek iktidar ve işverenin kendi bildiği gibi davrandığı uygulamalar sergileniyor. Örneğin, Kanal İstanbul, Üçüncü Köprü, Üçüncü Havalimanı gibi hem lüzumsuz, hem de insani ve ekolojik kaynakları tüketen ve tahrip eden hantal projeler hırs yüklü büyümenin lokomotifleri olarak dayatılıyor” ifadelerine yer verildi.