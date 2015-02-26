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Politika

Tülay Babuşcu çark etti: Sayın İsmet İnönü’yü tekrar rahmetle anıyorum ve özür diliyorum

AKP'li Tülay Babuşcu, muhalefetten gelen eleştiriler üzerine Genel Kurul'da özür diledi

26 Şubat 2015 19:35

AKP Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu, Twitter'da retweet ettiği "Bizans dostu Kahpe İsmet İnönü" başlıklı mesaj için özür diledi ve " Sayın İsmet İnönü’yü tekrar rahmetle anıyorum ve özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Muhalefetten ve iktidardan gelen tepkiler üzerine Tülay Babuşçu Genel Kurul’da söz alarak özür diledi.

Babuşçu, “Biraz önce çok farkına varmadan yaptığım bu retweetle ilgili gerek CHP grubundan gerekse Meclisimizin ve Cumhuriyetimizin kurucu başkanlarından Sayın İsmet İnönü’den, başlığı fark etmeden resim odaklı paylaştığım, daha doğrusu retweetle yaptığım konuyla ilgili, tümüyle ilgili, hem başlık hem içerikle ilgili özürlerimi sunuyorum. Cidden herhangi bir kastım yoktu, dikkatsizlik sonucu olmuştur.

Huzurlarınızda Sayın İsmet İnönü’yü tekrar rahmetle anıyorum, ruhu şad olsun ve tekrar Cumhuriyetimizn kurucusu için hepinizden özür dilerim” diye konuştu.

 

İhsan Özkes: Kahpelik yapmayın

 

Ardından CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in sözleri üzerine gerilim yaşandı. CHP’liler ile AKP'liler birbirinin üzerine yürürken, bazı AKP'liler Özkes’e “Sahtekar. Sahtekar hoca. Dincibaşı” diye bağırdılar. Partili arkadaşlarınca uzaklaştırılan Özkes de “Kahpelik yapmayın” diye karşılık verdi.

 

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