Tülay Babuşcu: Arkadaşlar reklam arası bitti, film başladı, 2023'te vizyona girecek

Sosyal medya hesabından Osmanlı İmparatorluğu'nun 90 yıllık reklam arasının sona erdiğini dile getiren AKP Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu, Facebook hesabından bu "Reklam arası bitti, film başladı" diyerek, yeni bir paylaşımda bulundu.

Tülay Babuşcu bu akşam Facebook hesabından yaptığı açıklamada: "Arkadaşlar reklam arası bitti, film başladı ve isteseniz de istemeseniz de 2023'te vizyona girecek' ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tarihteki temsili Türk askerleri ile birlikte çekilmiş olan fotoğrafa yorumda bulunan Babuşcu, "Bu resim okunması gereken bir resim. Filistin'i vermediği bahanesiyle yıkılan Osmanlı İmparatorluğu ve Filistin Devlet Başkanı'yla Cumhurbaşkanı'mızın arka plan görüntüsü. Muhteşem bir zeka. Tabi ki Sn Cumhurbaşkanı'mızın zekası. 600 yıllık İmparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi" demişti.