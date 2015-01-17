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Politika

AKP'li Tülay Babuşcu yanlış anlaşılmış: Cumhuriyeti ne yıkan, ne yeniden kuran, ne de değiştiren var

AKP Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu, '90 yıllık aranın' cumhuriyetin muasır medeniyet seviyesine ulaşması olduğunu söyledi

17 Ocak 2015 02:20

AKP Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu, sosyal medyadaki paylaşımına ilişkin, "(90 yıllık ara) 90 yıl sonra cumhuriyetin yıkılacağı değil, 90 yıl sonra cumhuriyetin artık hiçbir tepkiye, etkiye, darbeye, istikrarsızlığa maruz kalmadan muasır medeniyet seviyesine ulaşmasıdır" dedi.

Babuşcu, yaptığı açıklamada, konunun farklı değerlendirildiğini ifade ederek, "Bir tweet gördüm, hoşuma gitti, onu retweet ettim, daha sonda Facebook'a yazdım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "Cumhuriyeti ne yıkan ne yeniden kuran ne de değiştiren var" diye konuşan Babuşcu, şunları söyledi: "Sadece geçen yıl bir reklam filminde kullanılan cümleyi gördüm, retweet ettim. '90 yıllık ara' 90 yıl sonra cumhuriyetin yıkılacağı değil, 90 yıl sonra cumhuriyetin artık hiçbir tepkiye, etkiye, darbeye, istikrarsızlığa maruz kalmadan muasır medeniyet seviyesine ulaşmasıdır.

Bu konuyu nasıl algıladığınız önemlidir. Eğer siz '90 yıllık reklam' arasına darbelere, istikrarsızlığa, muhtıralara, olaylara karşı yıpratılmaya çalışan bir Türkiye'den, AK Parti'nin koymuş olduğu 2023 hedefinde artık darbelerin yaşanmadığı, istikrarsızlıkların olmadığı, ekonominin büyüdüğü bir Türkiye'ye ulaşma hedefi olarak bakarsanız, bu cümle çok mantıklı bir cümledir."

 

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