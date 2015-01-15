AKP milletvekili: Osmanlı İmparatorluğu'nun 90 yıllık reklam arası sona erdi

AKP Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı bir yorumla dikkat çekti. Babuşçu, kişisel Twitter hesabından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tarihteki temsili Türk askerleri ile birlikte çekilmiş olan fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına yaptığı yorumda, "Osmanlı İmparatorluğu'nun 90 yıllık reklam arası sona erdi" dedi.

İHA'da yer alan habere göre Babuşçu, şunları söyledi:

"Bu resim okunması gereken bir resim. Filistin'i vermediği bahanesiyle yıkılan Osmanlı İmparatorluğu ve Filistin Devlet Başkanı'yla Cumhurbaşkanı'mızın arka plan görüntüsü. Muhteşem bir zeka. Tabiki Sn Cumhurbaşkanı'mızın zekası. 600 yıllık İmparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi."

AKP'li Babuşçu'nun yorumu Balıkesir'de yayın yapan bir gazete tarafından 'Babuşçu'nun gafı' başlığı ile manşete taşınırken, Türkiye Cumhuriyeti'nin Millet Meclisi'nde yemin ettiği hatırlatıldı.