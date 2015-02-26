AKP'li Babuşçu'ya CHP'den sert tepki: İnönü'ye kahpe demek ihanettir, hainliktir

AKP Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu'nun Twitter hesabı üzerinden paylaştığı, Türkiye'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye hakaret eden tweete, CHP'den tepki sert oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Ömrü cephelerde geçmiş, hayatını hiçe sayarak, bu yurt ve halk uğruna mücadele etmiş bir milli kahramana kahpe demek, ihanettir, hainliktir" dedi. Erdoğdu, AKP'nin de bu paylaşım konusunda milletvekili Babuşçu hakkında harekete geçmesini beklediklerini vurgulayarak, "AKP'den bu paylaşıma disiplin cezası bekliyoruz. Aksi halde AKP de bu suçun koruyucusu ve iştirakçisidir" ifadelerini kullandı.

‘İkinci hakaret’

Zeynep Gürcanlı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Tülay Babuşçu'nun daha önce Türkiye Cumhuriyeti için "reklam arası" ifadesini kullanmasına atıf yapan Erdoğdu, şöyle konuştu;

"Bu kadının yaptığı ikinci hakarettir bu. Merhum İsmet İnönü'nün hatırasını bu şekilde kirletmeye çalışmak ve toplumu bunun üzerinden bölmeye çalışmak, açıkça halk düşmanlığı, insanlıktan yoksun olmaktır. Sadece İsmet Paşa için değil ,ebediyete intikal etmiş tüm siyasetçilere nezaket ve hürmetle davranmamız gerekirken, milletvekili aday adaylığı sürecinde bu kadar küçülen ,basitleşen, bayağılaşan kadınla ilgili AKP'den hangi disiplin cezasını vereceğini bekliyoruz. Aksi takdirde AKP yönetimi de bu suçun koruyucusu ve iştirak edeni ve koruyucusudur."

‘Bunu ancak milli düşmanlar söyler...’

Böyle bir sözü ancak "Türkiye'nin milli düşmanlarının söyleyebileceğini" de söyleyen Erdoğdu, şöyle dedi;

"Memleketin dört bir tarafı, yedi düvel tarafından işgal edildiği bir sırada, canını riske atarak, bu memleketi kurtarmak için direnişi sağlayan, vatanı kurtaran, devlet kuran ve bugün bağımsızlığımızın sebeplerinden biri olan milli kahramanlar için bunu söyleyebilmek, ancak milli düşmanlardan beklenecek bir şeydir. Tarihimizi azıcık okusa, bu küstahlığı gösteremezdi. Halkımız bunun hesabını soracaktır. Biz de bunun hesabını soracağız ve takipçisi olacağız."