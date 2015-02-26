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Politika

AKP'li Babuşcu'dan 'Bizans dostu kahpe İsmet İnönü' paylaşımı

Daha önce "Osmanlı İmparatorluğu’nun 90 yıllık reklam arası sona erdi" diye tweet atan AKP Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu, bu kez İsmet İnönü'yü hedef gösteren bir paylaşım yaptı

26 Şubat 2015 19:12

AKP Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu, Cumhuriyetin “reklam arası” olduğu şeklindeki büyük tepki çeken Twitter mesajının ardından çok tartışılacak yeni bir paylaşımda bulundu.

AKP’den yeniden aday adayı olan Babuşcu, “BAŞKAN RTE” adlı Twitter kullanıcısının “Bizans dostu kahpe İsmet İnönü” başlıklı tweetini paylaştı.

Babuşçu’nun paylaştığı tweet’te, Dr. Mehmet Hakan Sağlam’ın yazdığı öne sürülen şu mesaj yer aldı: “Masa başında toprak nasıl kaybedilir içimizdeki hainleri anlatalım; Lozan Barış Antlaması madde 129: Türk hükümetince Anzak (Arıburnu) bölgesindeki toprak parçaları İngiliz İmparatorluğuna bırakılacaktır... Evet, uğruna 253 bin şehit verdiğimiz Arıburnu İsmet İnönü tarafından İngiltere toprağı haline getirilmiştir. Gelibolu Arıburnu sahilinde Türk devleti asker bulunduramaz, hiçbir şey inşa edemez. İnanmayan Geziciler, ulusalcılar, CHP’liler Lozan Antlaşmasının 129. maddesini okusun da Lozan’ın başarı mı yoksa hezimet mi olduğunu öğrensin. Cumhuriyetin lider sultası Lozan’da; Suriye, Mısır, Irak, Filistin, Kudüs, Yemen, Cezayir, Libya, 12 Adalar ve Balkanları verip geldi.”

Babuşcu daha önce de Twitter hesabından Cumhuriyeti kastederek, “Osmanlı İmparatorluğu’nun 90 yıllık reklam arası sona erdi” mesajı atmıştı. Bu mesajı büyük tepki çeken Babuşcu, “Aradaşlar reklam arası bitti, film başladı ve isteseniz de istemeseniz de 2023’te vizyona girecek” mesajı da atmıştı.

 

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