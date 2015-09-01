Tuğrul Türkeş’in kırmızı plakası, babasının da kullandığı 007

Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçici seçim hükümetinde Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Tuğrul Türkeş'e "plaka jesti" yaptı. Türkeş'e, bir zamanlar babası Alparslan Türkeş'in kullandığı "007" nolu kırmızı plaka tahsis edildi.

Geçici seçim hükümetinde yer almak için AKP'li Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan görevi devralan Türkeş'e normalde Arınç tarafından kullanılan "008" numaralı kırmızı plakanın tahsis edilmesi gerekiyordu.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre Davutoğlu 1970'li yıllarda kurulan Milliyetçi Cephe hükümetlerinde Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Alparslan Türkeş'in o dönemde kullandığı plakanın Tuğrul Türkeş'e tahsis edilmesini istedi.

Cevdet Yılmaz'ın plakası değişti

Başbakan Yardımcılığı görevini daha önce "007" numaralı plakayı kullanan Ali Babacan'dan devralan Cevdet Yılmaz ile bağlantıya geçildi. Davutoğlu, Cevdet Yılmaz'dan "007" numaralı plakayı Tuğrul Türkeş'e bırakmasını rica etti. Yılmaz'ın da bu ricaya "memnuniyetle" şeklinde yanıt vermesi üzerine "007" numaralı plaka Tuğrul Türkeş'e tahsis edildi.

Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz "008" numaralı plakayı kullanacak.