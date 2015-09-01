Tuğrul Türkeş'ten 'mirasyedi' açıklaması: Dinen helaldir, hukuken haktır

Geçici Seçim Hükümeti'nde MHP'nin "bakan vermeyeceğiz" açıklamasına rağmen Başbakan Yardımcısı olan MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, "Türkeş'in mirasını yedi diyorlar, yediysem de bu dinen helaldir, hukuken haktır" dedi.

Cnn Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına kendisi hakkındaki iddialara cevap vermek için rejiyi arayan Türkeş, programa bağlanmak istemedi Türkeş'in neler dediğini ise Başak Şengül açıkladı.

Başak Şengül, Tuğrul Türkeş'in "Türkeş'in mirasını yedi diyorlar, yediysem de bu dinen helaldir, hukuken haktır. Ama Türkeş'in mirasının yendiği yerler için haramdır (başkaları yiyorsa). Ben hala MHP'deyim. MHP'li olan bir kişi oyları nasıl böler?" dediğini aktardı.