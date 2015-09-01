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Politika

Devlet Bahçeli'den Tuğrul Türkeş sorusuna yanıt: Yok farz ediyorum

Böyle sorulara da gerek yok artık. Recep Tayyip Erdoğan'a hayırlı uğurlu olsun

01 Eylül 2015 13:54

Babası Alparslan Türkeş'in kurduğu MHP'nin aldığı parti kararına rağmen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklfini kabul eden Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in “Türkeş'in mirasını yedi diyorlar, yediysem de bu dinen helaldir, hukuken haktır. MHP babamın partisi, beni atamazlar” sözlerini değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bu soruyu yok farz ediyorum. Böyle sorulara da gerek yok artık. Recep Tayyip Erdoğan’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de 1 Kasım seçimleri için adaylık başvurusu yaptı. Bahçeli burada gazetecilerin sorularına da cevap verdi.

Bahçeli, Tuğrul Türkeş’in sözleriyle ilgili olarak, “Bu soruyu yok farz ediyorum. Böyle sorulara da gerek yok artık. Recep Tayyip Erdoğan'a hayırlı uğurlu olsun... Hadi bakalım” dedi.

Bahçeli, Koza Holding’e yapılan operasyonla ilgili olarak da şunları söyledi:

Basın üzerinde çok büyük baskılar olduğu gibi sermaye grupları üzerinde de büyük tedirginlik yaratacak davranışlar sergilenmektedir.

Bunlardan bir kötü örnek bugün gerçekleşmiş oluyor.

Bunu tasvip etmem mümkün değil. Bu gidişatın sonu da hayırlı olmayacaktır.

 

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