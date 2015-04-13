Tuğçe Kazaz: Milletvekilliğine aday olmadım

Ünlü manken Tuğçe Kazaz, milletvekili adayı olmayı hiç düşünmediğini söyledi. 'Derin Uyku' isimli bir kitap yazan Kazaz, kitabında; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yeni Türkiye, Ak Parti, Paralel Yapı gibi gündemdeki konulara yer verecek.

Kazaz, “Ben, Ak Parti'ye kendi menfaatim için değil, ülkemizin menfaatleri için destek veriyorum. Ülkemiz için en doğrusu Ak Parti'dir” dedi.

'Bildiğim yoldan şaşmam'

Şehirden ayrılıp bir köye yerleşen Kazaz, doğa ile iç içe bir hayat sürüyor. Köylü bir kadınla ekmek teknesi taşırken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Kazaz, 'Bu analar Gezici değil, ezici çoğunluk... Onların samimi dualarıyla tüm planlar Allah'ın izniyle allak bullak olacaktır. Bizde bu cefakâr ve fedakâr analar oldukça, yedi düvel içimizdeki satılıklarla birleşse evelallah sırtımız yere gelmez' diye yazdı. Bu sözleri yüzünden sosyal medyada tepki çeken Tuğçe Kazaz, "Bana Allah yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim ve büyük arşın Rabbi O'dur. (Tevbe Suresi 129) Onun için tehdit, haksız itham ve hakaretleriniz bana vız gelir. Ben doğru bildiğim yoldan şaşmayacağım" şeklinde cevap verdi.