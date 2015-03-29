T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Milletvekilliği adaylığı için AKP'nin kapısını çalan Tuğçe Kazaz, reddedildi'

Son dönemde hükümeti öven açıklamalarıyla gündeme gelen Tuğçe Kazaz'la ilgili Ankara kulislerinden iddia...

29 Mart 2015 15:07

Sosyal medyada paylaştığı AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı öven, CHP ile Gülen cemaatine yönelik ise sert ifadeler içeren mesajlarıyla sürekli gündemde olan manken Tuğçe Kazaz'ın AKP'den vekillik için adaylık başvurusunda bulunduğu, ancak bu talebinin reddedildiği öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara kulislerinde Kazaz'ın geçenlerde Ankara’ya geldiği ve vekil adaylığı için çalışmalar yaptığı konuşuluyor. Önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu istemiş. Ancak Erdoğan’ın kurmayları Kazaz’ı AK Parti yöneticilerine yönlendirmiş. Kazaz da bir arkadaşıyla birlikte AK Parti’nin kapısına dayanıp AK Parti Seçim İşleri Başkanı Mustafa Şentop’la görüşmek için uğraşmış. Kazaz, Şentop’la ayaküstü konuşmayı da başarmış ve AK Parti’de siyaset yapmak istediğini anlatmış. Şentop ise Kazaz’a AK Parti’ye hizmet etmenin birden fazla yolu olduğunu anlatarak kapıyı aralamamış.

Kazaz’ın adaylık hayallerinin bu durumda bir sonraki seçime ertelendiği anlaşılıyor.

 

ETİKETLER

akpak partiadaylıkkapısını çaldımilletvekilliğireddedilditürkiyesiyasettwittertuğçe kazazankara kulisleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24