'Milletvekilliği adaylığı için AKP'nin kapısını çalan Tuğçe Kazaz, reddedildi'

Sosyal medyada paylaştığı AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı öven, CHP ile Gülen cemaatine yönelik ise sert ifadeler içeren mesajlarıyla sürekli gündemde olan manken Tuğçe Kazaz'ın AKP'den vekillik için adaylık başvurusunda bulunduğu, ancak bu talebinin reddedildiği öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara kulislerinde Kazaz'ın geçenlerde Ankara’ya geldiği ve vekil adaylığı için çalışmalar yaptığı konuşuluyor. Önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu istemiş. Ancak Erdoğan’ın kurmayları Kazaz’ı AK Parti yöneticilerine yönlendirmiş. Kazaz da bir arkadaşıyla birlikte AK Parti’nin kapısına dayanıp AK Parti Seçim İşleri Başkanı Mustafa Şentop’la görüşmek için uğraşmış. Kazaz, Şentop’la ayaküstü konuşmayı da başarmış ve AK Parti’de siyaset yapmak istediğini anlatmış. Şentop ise Kazaz’a AK Parti’ye hizmet etmenin birden fazla yolu olduğunu anlatarak kapıyı aralamamış.

Kazaz’ın adaylık hayallerinin bu durumda bir sonraki seçime ertelendiği anlaşılıyor.