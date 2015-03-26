Tuğçe Kazaz: Bu ülke 'Kemal'lerden çok çekti

Tuğçe Kazaz, kamuoyunda tepki çeken tweetlerine bir yenisini daha ekledi. Kazaz, sosyal medya hesabından "Bu ülke Kemal'lerden ne çok çekti. Biri gitti bir geldi. Allah bu millete sabır versin" yazdı. Bu mesaja Kazaz'ın Atatürk'ü de kastettiği belirtilerek büyük tepki geldi.

“İsmi Kemal olanların ismine ve bu ülkeye verdikleri zararlara bakılırsa tesadüf mü sizce?” diye yazan Tuğçe Kazaz, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini de vererek şöyle devam etti:

“Bu ülke Kemal’lerden ne çok çekti. Biri gitti bir geldi. Hepside dış bağlantılı. Şimdi de, Kemal Kılıçdaroğlu. Allah bu millete sabır versin.”

Gelen tepkiler üzerine Kazaz, “Ben Atatürk'e hakaret etmedim. Asıl Atatürk'ü savunanların Sarfettigi küfürler, Atatürk'e hakarettir...” diye tweet attı. Sonrasında asıl maksadının Atatürk’ün putlaştırılmış olmasına itiraz ettiğini “sözümün arkasındayım putlastırılmış Atatürk ivedilikle yıkılmalıdır. Ayrıca küfür edenler avukatlarim tarafından tespit ediliyor. Bilginize” sözleriyle ifade etti.