CHP'den Tuğçe Kazaz'a yanıt: Bunlar espri malzemeleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Seyhan Erdoğdu, manken Tuğçe Kazaz'ın "CHP zihniyeti yüzünden Hıristiyanlığı seçtim" ifadelerine "Bunlar espri malzemeleri" diye değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Seyhan Erdoğdu, partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen 'Mahalle-Köy Temsilcileri ve Sandık Çevresi Sorumluları Eğitimi'ne katılmak üzere Elazığ'a geldi.



Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğdu, özel bir televizyon programına konuk olan ve Hıristiyanlığı seçmesinin nedeninin CHP zihniyeti olduğunu söyleyen manken Tuğçe Kazaz'a yanıt verdi.

Erdoğdu şöyle konuştu: "İthamlarda bulunan siyasi partilere baktığınız zaman özellikle iktidar partisine baktığınız zaman tümüyle yaptıkları her kötülüğün her zulmün yolsuzluğun arkasından güneşi balçıkla sıvamak gayretindeler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir sataşma olduğunda işe bu sözlerle başladıklarını görüyoruz. Bu artık geçerli değil. İnsanlar bu tür şeylere gülüp geçiyor. Bu espri malzemesidir. Onun dışında bir şey olamaz."

Tuğçe Kazaz ne söyledi?

Tuğçe Kazaz katıldığı bir televizyon programında, neden Hristiyan olduğu sorusuna şu sözlerle açıklık getirdi: "Tepkisel bir seçimdi benimki. Ben bunu daha önce de açıkladım. Eski Türkiye'nin bizlere daha batılı bir zihniyetin getirdiği bir eğitim sisteminin sonucunda bu oldu. İttihat Terakki zihniyeti bizi bizden uzaklaştırdı. Dini bize öcü gibi gösterdi. Belli kalıplar üzerine kuruldu din. Üzerime bir realite dayatıldığı için ve kendi arayışım sonucunda tepkisel olarak bir zihniyete karşı din değiştirdim. Ben buna Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti de diyorum."