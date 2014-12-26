Tuğçe Kazaz: İsmet İnönü bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaketlerden...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dün yaptığı, “Din değiştirip, ne meslekle uğraştığı belli olmayan birisinin sözlerini ciddiye almıyorum” sözünün ardından Tuğçe Kazaz'dan cevap geldi. Kazaz, “Normal şartlarda 100 bin liralık dava açmam gerekiyordu. Ancak bu kadar seviyesiz bir açıklama yapan birinin ederinin, 3 kuruş bile etmeyeceğini anladığım için dava açmaktan vazgeçtim” dedi.

Kazaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesaja katılmadığını açıkladı. Kazaz, “Sayın İnönü bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaketlerden biridir” ifadelerini kullandı.

Tuğçe Kazaz, CHP’li Veli Ağbaba’nın kendisine yönelik sözlerine cevap verdi.

Haber7’de yer alan habere göre Kazaz şunları söyledi:

“Benim ne iş yaptığım ortada yıllardır kendilerine oy verirken alkışlıyorlardı. Ama bu ülkenin dışındaki göçlerle iş birliği yaptıklarını Anladığım andan itibaren, onlara oy veren biri ve ayrıca vatandaş olarak hesap sorduğumda ise bana ağza alınmayacak hakaretlerle... Cevap verdiler. Bugüne kadar hiç kimse ile çıkar ilişkisi içerisine girmedim. Hiç kimseden de beklentim yok. Hiç kimsenin desteği İle de yürümeye ihtiyacım yok. Yaradan’dan başka hiç kimseden bir beklentim de yok. Bu ucuz ve seviyesiz söylemlerle kendilerini aklayamadıkları gibi bu topluma ve kendilerine oy verenlerin, onları eleştirdiği andan itibaren seçmene bakış açılarını da anlamış bulunmaktayım. İşte tam da herkesin anlaması gereken CHP zihniyeti budur. Genel Başkan yardımcısının benim hakkımdaki ağır ithamlarına gelince; benim çıkar ilişkileri için bunu yaptığımı vurgulamış, normal şartlarda 100 bin liralık dava açmam gerekiyordu. Ancak bu kadar seviyesiz bir açıklama yapan birinin ederinin, 3 kuruş bile etmeyeceğini anladığım için dava açmaktan vazgeçtim” dedi

‘Sayın Cumhurbaşkanıma katılmıyorum’

Bu sabah gazetede yer alan 2. Cumhurbaşkanı İnönü'nün ölümünün 41.yıl dönümü nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yayınladığı mesaja da dikkat çeken Kazaz, “Cumhurbaşkanımız, ‘İnönü, Milli mücadelenin zaferle neticelenmesine sağladığı katkıların yanı sıra değerli bir siyaset ve devlet adamı olarak da Cumhuriyet tarihimizin önemli şahsiyetleri arasında yer almaktadır’” demiş. Evet bence de katkıları azımsanmayacak derecede olmuştur rahmetle anıyoruz. Lakin aynı zaman da Sayın İnönü bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaketlerden biridir... Yani olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz yönleri de ziyadesiyle fazladır. Bu güne kadar CHP'ye oy vermiş biri olarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda katılmıyorum. Ve bir vatandaş olarak Sayın. Cumhurbaşkanımıza sormak istiyorum: Daha bu zihniyete ne kadar katlanmak zorundayız?” ifadelerini kullandı.