Tuğçe Kazaz hacklenen Twitter hesabını geri aldı: Ey Kılıçdaroğlu!

“Namaz kılarak bel ve boyun ağrılarından kurtuldum” şeklindeki açıklamasının ardından Twitter hesabı hacklenen Tuğçe Kazaz, hesabını geri almasının ardından sert açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve laiklik savunucusu kesimlere yüklenen Kazaz “Ey Kılıçdaroğlu sen Pensilvanya birleşmediysen açıkla. Yok birleştiysen git kendine Pensilvanya da çiftlik kur. En azından dizinin dibinde otur. Dünyanın dört bir yanından linç kampanyası başlatan anti demokratik laikler. Mahalle baskısının timsalleri gibisiniz” ifadelerini kullandı.

Kazaz’ın attığı tweetler şöyle: