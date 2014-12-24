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Yaşam

Tuğçe Kazaz hacklenen Twitter hesabını geri aldı: Ey Kılıçdaroğlu!

Tuğçe Kazaz 'Namaz kılarak bel ve boyun ağrılarından kurtuldum' açıklamasına gelen tepkilere ilişkin 'Keşke bu tepkilerinizi Kılıçdaroğlu Pensilvanya ile birleştiğinde gösterseydiniz' dedi

24 Aralık 2014 22:41

“Namaz kılarak bel ve boyun ağrılarından kurtuldum” şeklindeki açıklamasının ardından Twitter hesabı hacklenen Tuğçe Kazaz, hesabını geri almasının ardından sert açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve laiklik savunucusu kesimlere yüklenen Kazaz “Ey Kılıçdaroğlu sen Pensilvanya birleşmediysen açıkla. Yok birleştiysen git kendine Pensilvanya da çiftlik kur. En azından dizinin dibinde otur. Dünyanın dört bir yanından linç kampanyası başlatan anti demokratik laikler. Mahalle baskısının timsalleri gibisiniz” ifadelerini kullandı.

Kazaz’ın attığı tweetler şöyle: 

 

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