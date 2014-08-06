'Tuğçe Kazaz gibi hanımefendilerin olumlu tepkisi oldu'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 'kadınların yüksek sesli kahkaha atması iffetsizliktir' sözlerine açıklık getirdi. Arınç, "Orada sadece kadınlarımızı hedef alan bir konuşma yapmadım. 1,5 saatlik bir konuşmada ben sadece 'sokakta yüksek sesle kahkaha atmak iffetsizliktir' demiş olsaydım, çok büyük bir hata yapmış olurdum, bundan dolayı utanırdım, bundan dolayı özür dileme ihtiyacını da duyardım" dedi.

Bülent Arınç, Star televizyonunda katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

Bülent Arınç, "Bir açıklamanızda, 'Kadınlar herkesin içinde kahkaha atmayacak', dediniz. Aslında uzunca bir açıklamaydı, bir kısmının cımbızlandığını söylediniz. Bu noktada kadınlara özür borçlu olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, Bursa'daki bayramlaşma sırasında bayrama uygun ve cumhurbaşkanlığı seçimini ilgilendiren bir konuşma yaptığını söyledi.



Cumhurbaşkanı seçimi üzerinde durduğunu ifade eden Arınç, konuşmasının devamında toplumdaki yozlaşmaya dikkati çektiğini aktardı. Arınç, şöyle devam etti: "Orada sadece kadınlarımızı hedef alan bir konuşma yapmadım. Garip olan da aslında budur. 1,5 saatlik bir konuşmada ben sadece 'sokakta yüksek sesle kahkaha atmak iffetsizliktir' demiş olsaydım, çok büyük bir hata yapmış olurdum, bundan dolayı utanırdım, bundan dolayı özür dileme ihtiyacını da duyardım.



Siz, tekrar o konuşmamı başıyla ve sonuyla verdiğiniz takdirde herkes benim derdimi, meramımı, ne söylemek istediğimi anlayacaktır. Bazı insanlar vardır ki onların anlamak istediği bu değil. Onlar aslında bir siyasi figür olarak beni yıpratmayı ve sadece başı sonu alınmış bir cümleden dolayı beni yaralamayı seçtiler. Hiç de amaçlarına ulaşamadılar. Çünkü söyledikleri, düşündükleri, benim söylemek istediğim değildi."

'Onlar şov yapmayı seven birkaç kişidir'

Söylediği sözden tekrar vazgeçen, çarkeden bir insan olmadığına işaret eden Arınç, neye mal olursa olsun doğrularının arkasında durduğunu belirtti.



Konuşmasının ardından binlerce kişinin, "Bu, çok önemliydi, bunu dile getirdiğiniz için teşekkür ederim" dediğini aktaran Arınç, bazı derneklerin temsilcilerinin ise kendisini eleştirdiğini söyledi. Arınç, "Çok önemli değil. Onlar, şov yapmayı seven birkaç kişidir. Onların nerede, ne zaman, ne yaptıklarını, hangi marjinal düşüncelere sahip olduklarını çok iyi biliriz. İyi ki yaptılar, çünkü onlara yakışan oydu, yapmasalardı küserdim doğrusu, hatırım kalırdı" diye konuştu.

Sözlerini eleştiren kişi sayısını topladığını ve bu rakamın 576 olduğunu dile getiren Arınç, "Toplum, 76 milyonsa ve bunun yarısı kadınlarımızsa bunların içinden 576 kişinin, böyle fotoğrafçı çağırarak, gazeteci çağırarak beni eleştirmiş olması, hatta hakarete yeltenmiş olması, çok önemli değil. Sivrisinek ısırığı bile bundan daha değerlidir" ifadesini kullandı.

"Ben, kadınların yüksük sesle kahkaha atmasını iffetsizlik olarak görmedim. Cümleye baksınlar" diyen Arınç, bir kadının toplum içinde nasıl davranması gerektiğinin, muhaşeret kuralları içeresinde İngiltere Kraliyet ailesinde ve Batının bütün ülkelerinde de olduğunu anlattı.

'Tuğçe Kazaz gibi hanımefendilerin olumlu tepkisi oldu'

Arınç, şunları söyledi: "Tuğçe Kazaz gibi hanımefendilerin, bayanların, kadınlarımızın olumlu tepkisi oldu ama mahalle baskısı öyle kötü bir şey ki kadını neredeyse infaz etmeye kalktılar. Bir yazılı açıklama yapmıştı. 'Kim eline tutuşturdu' falan dediler kadıncağıza. Dün akşam bir haber kanalında, 'Kadraj' isimli bir programda yüz yüze bir mülakatını izledim, doğrusu iftihar ettim.



Yani kendi düşüncelerini çok rahat şekilde ifade edebilen bir insan. Yine gazetelerde bazı yazarlar destekleyici, bazıları eleştirici yazılar yazdılar. O eleştirilerinde seviyeli olanların başımın üstünde yer var. İyi ki bu meseleyi konuşmuşum, Türkiye'nin gündeminde de bence iyi bir yer tuttu, en çok haber olan konu olarak. Eleştiriler daha ağırlıklı ama Türkiye'de sayıları az ama gürültüsü fazla olan bir kesim bunu temin etmiş olabilir."

Sözünün arkasında olduğunu vurgulayan Arınç, "Çok doğru bir şey söylemişim, çıkan gürültüden biliyorum" dedi.