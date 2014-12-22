Tuğçe Kazaz: Namaz kılarak boyun fıtığından kurtuldum

Son dönemde AKP'yi destekleyen ve Gülen cemaati aleyhindeki açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü manken Tuğçe Kazaz, namaz kılarak bel ve boyun ağrılarından kurtulduğunu söyledi.

Ülke TV'de Esra Elönü'nün konuğu olan Tuğçe Kazaz, özel hayatına dair açıklamalar yaptı. Bir dönem din değiştirerek Hristiyanlığı seçen, daha sonra Budizm'e yönelen ve son olarak da tekrar İslam dinini tercih eden Tuğçe Kazaz, Elönü'nün "İslam'a geri döndükten sonra kıldığın namazlarda da bir değişik oldu mu?" sorusuna namazın sağlığına fayda ettiğini dile getirerek cevap verdi.

Stüdyoda ayağa kalkıp uygulamalı olarak namaz kılış şeklini gösteren Kazaz, rükuda yaptığı hareketin bel ve boyun ağrılarına iyi geldiğini söyledi.

İşte o anlar: