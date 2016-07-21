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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tuğba Büyüküstün: Niye mi hiç bir şey yazmadım, yorum yapmadım; içim o kadar acıyor ki...

15 Temmuz gecesi hakkında suskunluğunun gerekçelerini açıklayan Tuğba Büyüküstün, 'birlik' mesajı verdi

21 Temmuz 2016 00:23

15 Temmuz akşamı gerçekleşen darbe girişiminin ardından sessizliğini koruyan ve sosyal medyada herhangi bir paylaşımda bulunmayan Tuba Büyüküstün, gerekçelerini takipçileri ile paylaştı.

İçim acıyor' diyen oyuncu Instagram sayfasına şu notu düştü:

"Keşke sevmek, nefret etmekten daha kolay olsaydı insanoğlu için, övmek, hakaret etmekten kolay olsaydı. Keşke birbirimize el uzatmayı, arkamızı dönmekten daha çok benimseseydik, başkalarını yargılamadan önce kendimize dönük olabilmeyi... Hepimiz bir şekilde bu dünyaya geldik, hangi ülke, hangi dil, hangi ırkta olduğumuzu bilmeden, hatta doğmayı bile biz seçmedik. Keşke varlığımızla bu dünyayı havayı, suyu, güneşi, ağaçları hak edebilseydik. Keşke farklı olmamızın zaten en normal şey olduğunu bilip el ele tutuşabilseydik... Birbirimizi reddetmeye değil, anlamaya çalışabilseydik. Keşke birbirimizi gözümüzü bile kırpmadan öldürmek yerine yaşatmayı seçebilseydik. Niye mi hiç bir şey yazmadım, yorum yapmadım; içim o kadar acıyor ki, o kadar anlamıyorum ki... Ne yazsam o kadar eksik kalacak ki... Bu gün dua ettim hepimiz için, yüce Allah insanı affetsin... "

 

 

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