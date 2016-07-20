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15 Temmuz Darbe Girişimi

12 Eylül mağduru olan Bülent Ersoy'dan darbe girişimine yorum

"Asker de bizim polis de sahip çıkmamız lazım"

20 Temmuz 2016 23:58

12 Eylül 1980 darbesiyle 8 yıl boyunca sahne yasağı konulan Bülent Ersoy, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi hakkında açıklamalarda bulundu. Darbe girişimi hakkında konuşan Ersoy “Olaylar sonrası hem halkımız hem de siyasiler çok itidalli davrandı, onları kutluyorum. Asker de bizim, polis de bizim. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım” dedi.

 

“Hiç iyi değilim, aklım almıyor”

 

Bülent Ersoy, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi hakkında, "Darbe travmasını üzerimden atamıyorum, hiç iyi değilim. Yapılan darbe girişimini aklım almıyor, kabullenemiyorum. İnşallah bu darbe son olur. Darbe sonrası Allah'tan hem halkımız hem de siyasiler çok itidalli davrandı. Onları kutluyorum, yoksa daha beteri olabilirdi" dedi.

Bülent Ersoy, Eylül 1980'de Kordon'daki evinde bir hâkime hakaret edince tutuklanarak Buca Cezaevi'nde 45 gün hapis yatmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre; "Asker de polis de bizim" diyen Ersoy, "Türk halkı bunu hak etmedi ama çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım" açıklamasında bulundu.

Cuma günü Kıbrıs’ta konser verecek olan 'Diva', konser dönüşü Bodrum’daki yazlığına gidip tatil yapacağını söyledi.

 

 

Bülent Ersoy 1980 Darbesi ve sonrasında neler yaşadı?

 

İzmir Cumhuriyet Savcılığı, Ağustos 1980'de İzmir Fuarı'nda seyircilerden gelen tezahürat sonrası göğüslerini açan Bülent Ersoy hakkında soruşturma açtı. Eylül 1980'de Kordon'daki evinde bir hâkime hakaret edince tutuklanan Ersoy, Buca Cezaevi'nde 45 gün hapis yattı. 12 Eylül darbesi sonrası sahne yasağı alırken, 8 yıl süren yasak 8 Ocak 1988 tarihinde kaldırıldı.

 

 

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