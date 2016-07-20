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15 Temmuz Darbe Girişimi

Müjdat Gezen'den 'darbe tweeti' açıklaması: Sosyal medya hesabım yok, darbelere karşıyım

Gezen'in, "Şimdi asıp kestiğiniz, küfredip linç ettiğiniz askerlerden medet umacak hale geleceksiniz" dediği iddia edilmişti

20 Temmuz 2016 19:14

Sanatçı Müjdat Gezen, kendi adına yapılan "Şimdi asıp kestiğiniz, küfredip linç ettiğiniz askerlerden medet umacak hale geleceksiniz" paylaşımıyla ilgili olarak, "Sosyal medyada hesabım yok. Bu yalanları uyduranlarda herhalde hiç utanma yok. Bugüne kadar darbe hakkında hiçbir yorum yapmadım. Hayatım boyunca bütün darbelere karşı oldum" dedi.

Müjdat Gezen'in konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

"Kamuoyuna ve bütün yalancılara duyuru: 

Sekiz gündür yurtdışındayım. Ne Facebook’ta, ne Twitter’da, ne de başka bir yerde hesabım var. Sosyal medyada hesabım yok. Bu yalanları uyduranlarda herhalde hiç utanma yok. Bugüne kadar darbe hakkında hiçbir yorum yapmadım. Hayatım boyunca bütün darbelere karşı oldum"

Müjdat Gezen adına Twitter'da yapılan paylaşımlar ise şöyleydi:

müjdat gezen fetö darbe 15 temmuz tank asker katliam recep tayyip erdoğan

müjdat gezen fetö darbe 15 temmuz tank asker katliam recep tayyip erdoğan

müjdat gezen fetö darbe 15 temmuz tank asker katliam recep tayyip erdoğan

müjdat gezen fetö darbe 15 temmuz tank asker katliam recep tayyip erdoğan

müjdat gezen fetö darbe 15 temmuz tank asker katliam recep tayyip erdoğan

müjdat gezen fetö darbe 15 temmuz tank asker katliam recep tayyip erdoğan

 

müjdat gezen fetö darbe 15 temmuz tank asker katliam recep tayyip erdoğan

müjdat gezen fetö darbe 15 temmuz tank asker katliam recep tayyip erdoğan

müjdat gezen fetö darbe 15 temmuz tank asker katliam recep tayyip erdoğan

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Müjdat Gezen

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