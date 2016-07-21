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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kıvanç Tatlıtuğ: Daha demokratik bir ortama gelene dek hiçbir paylaşım yapmayacağım!

Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine karşı olduğunu belirten fotoğraf veya video paylaşmadığı gerekçesiyle hedef tahtasına konulmuştu

21 Temmuz 2016 00:46

Kıvanç Tatlıtuğ yaptığı açıklamada, darbe girişimine karşı sosyal medyada paylaşım yapmadığı gerekçesi ile kendisine yöneltilen eştirilere sert çıkıp " daha demokratik bir ortama gelene dek hiçbir paylaşım yapmayacağım " dedi.

Ayrıca sosyal medyada bir süre paylaşım yapmayacağını duyuran Tatlıtuğ, "Sosyal medya platformlarında daha demokratik bir ortama gelene dek hiç bir paylaşım yapmayacağımı bildirmek istiyorum. Güneşli güzel günlere inanan, insanların birbirini kırmamak için çaba sarf ettiği, bayrağımız altında huzurla yaşayacağımız günlerin çabucak gelmesi dileğiyle. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un açıklanmasının tamamı şöyle:

"Bugün birlik, beraberlik ve barış içinde yaşamamız gereken günlerdeyiz.. Ama görüyorum ki bir takım kişiler gerçek olmayan sanal platformlarda birbirini yiyor, bir fotoğraf koymadığı için eleştirdiği kişinin annesine, babasına, doğmamış çocuğuna küfrediyor...

"Vatanını, milletini ve bayrağını sevmek, buraya şimdi zamanıdır deyip, fotoğraf koymak, video çekmekle alakalı değil benim için. Twitter hesabımdan alçakça yapılan darbe girişimi için hislerime tercüman olan bir yazıya imzamı attım ki sosyal medya hesaplarımı ne kadar az kullandığımı bilen bilir.

"Demek millet olarak biz sosyal medyayı kullanmayı henüz öğrenemedik. Bu platformlarda daha demokratik bir ortama gelene dek hiçbir paylaşım yapmayacağımı bildirmek istiyorum.. Güneşli güzel günlere inanan, insanların birbirini kırmamak için çaba sarf etti, bayrağımız altında huzurla yaşayacağımız günlerin çabucak gelmesi dileğiyle.. Allaha emanet olun.."

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