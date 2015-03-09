TÜBİTAK’ta ‘eleman’ kalmamış

TÜBİTAK’a bağlı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi(BİLGEM) bir mahkemenin 4 harddisk inceleme tabelebini, "Kadromuzda bunu yapabilecek ehliyetli elemanımız kalmadı" diyerek geri çevirdi.

TÜBİTAK’a bağlı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde (BİLGEM), çok önemli soruşturmalarda delil teşkil edebilecek haddisk ve diğer dijital verileri analiz edebilecek eleman kalmadığı ortaya çıktı.

Adana’da açılan bir yasadışı örgüt davası özel yetkili mahkemelerin Şubat 2014’te kaldırılmasından sonra bu suçun işlendiği yer olan Gaziantep’e gönderildi.

Dava delilleri

İsmail Saymaz'ın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Gaziantep 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi de delil olarak dosyada bulunan 4 harddisk’i dijital analiz incelemesi için BİLGEM’e gönderdi. BİLGEM Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin tarafından verilen yanıt, geçen cuma günü mahkemeye ulaştı. Yazıda, gönderilen harddisklerin incelenerek rapor hazırlanmasının istendiği ancak bu incelemelerin yapılabilmesi için harddisklerin ele geçirildiği tarih ve saatin kolluk görevlilerince yazılı olarak bildirmesi gerektiği vurgulandı. Yazıda ayrıca, son 6 ayda yaşanan personel değişiklikleri nedeniyle kurumda dijital analiz yapabilecek eleman kalmadığı vurgulanarak, bu talep geri çevrildi.

Yoğun değişimden

TÜBİTAK’ın cevabında, “Kurumumuz dijital analiz incelemesi yapabilecek personel ekibinde son 6 ay içerisinde yaşanan yoğun değişim sebebiyle söz konusu talebinize yönelik uygun ve ehliyetli personel bulunmadığından üzülerek talebinize olumlu cevap verememekteyiz” denildi.