TÜBİTAK’ta ikinci sahte diploma skandalı!

TÜBİTAK’a sahte diploma ile uzman olarak alındığı anlaşılan Cevdet Aydın’ın da tutuklandığı ortaya çıktı. TÜBİTAK’a 2012’de alınan Aydın’ın sorgusunda lisans diplomasının sahte olduğunu kabul ettiği ve 25 Aralık 2014’de cezaevine gönderildiği bildirildi. TÜBİTAK’a bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde 2005’te kurulan Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin (Kamu SM) Başkanı Hasan Başaran’ın da ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği diploması ve Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu tespit edilmişti.

Noter tarafından onaylandığı da saptandı

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Aydın’ı Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden ‘mezun gibi’ gösteren diplomasının Ankara 3. Noteri tarafından onaylandığı da saptandı. İfadesi alınan noterin ise konu hakkında bilgisi bulunmadığını söylediği aktarıldı.

‘Kanunen suç, dinen haram’

Aydın ve Başaran’ın atama kararlarında imzası bulunan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dinlenmesine ilişkin davada sanık olan dönemin TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz ise Hürriyet’e “Sahte diploması olan bir insan, bilinerek işe alınır mı? Kanunen de suç, dinen de haram. Kim yaptıysa cezasını çeksin. Hasan Başaran aynı diploma ile 7 yıl Kocaeli Belediyesi’ne bağlı Kent-Kont şirketinde müdürlük yapmış. Bunun da araştırılması lazım” dedi.