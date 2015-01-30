TÜBİTAK'ta sahte diploma skandalı sonrası YÖK harekete geçti; Diploma Sorgulama Sistemi geliyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), ‘sahte diploma’ nedeniyle yaşanan sorunları kökten çözecek ve kamu kurumlarını rahatlatacak, “Diploma Sorgulama Sistemi”ni (DSS) hayata geçirmek için çalışma başlattı. Paralel yapı operasyonu sırasında sahte diploma ile TÜBİTAK’a girdiği belirlenen ve tutuklanan, eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün yeğeninin eşi Hasan Başaran vakası ve 16 yıl boyunca 16 özel hastane, bir ambulans firması, 3 devlet hastanesi ile üniversite hastanelerinde doktorluk yapan Ali Haktan Yılman olayı YÖK’ü harekete geçirdi.





‘YÖK sistem kuracak’





Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, sahte diploma vakaları, YÖK’ün kuracağı sistem sayesinde son bulacak. YÖK, bu tür diploma sahteciliği olaylarını önlemek amacıyla “Diploma Sorgulama Sistemi” oluşturma çalışmalarına başladı. Sistem devreye girdiğinde, ilgili tüm kurumlar, diplomalar konusunda sorgulama yapabilecek; sahte diplomayla kısa dönem askerlik, sahte diplomayla doktorluk ve kritik kamu kurumlarına bu şekilde sızma girişimleri son bulacak.

Devlet kurumlarına açılacak

İşte sistemin ayrıntıları:

- Sistem; YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve yeni yönetimin oluşturmak istediği büyük veri tabanının parçası olarak planlandı. Yükseköğretime ait verileri toplamada sıkıntı yaşanıyordu. Sınavlar, öğrenci, öğretim üyesi, fiziki yeteneklere ilişkin veri bankası oluşturulacak.



- Türk yükseköğretim sisteminde alınan tüm diplomalar YÖK’ün oluşturacağı bu sistemde toplanacak.



- Sistem, diploma sorgulaması yapmak isteyen devlet kurumlarına açılacak.

- Diploma Sorgulama Sistemi’ne yurtdışında alınan tüm denklik belgeleri dahil edilecek.

- Yükseköğretim kurumlarının geçmişte verdiği tüm diplomalar da sisteme girilecek, geriye dönük sorgulama yapılabilecek.

- TSK da Diploma Sorgulama Sistemi’ne girebilecek. Böylelikle ‘sahte diplomayla’ kısa dönem askerlik ya da yedek subaylık yapılamayacak. Veri güvenliği korunuyor. Sistem, kişilere değil, ilgili devlet kurumlarına açık olacak.





‘Hep gündemde’





Sahte diploma olayı son dönemde sık sık gündeme gelmişti. HABERTÜRK, sahte doktor Ali Haktan Yalman’ın Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde 3 ay boyunca hasta bakıp reçete yazdığını duyurmuştu.

Başka bir olay ise Ankara’daki “paralel yapı” iddiasına ilişkin soruşturmada TÜBİTAK’ta ortaya çıkmıştı. Eski Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün’ün yeğeninin eşi Hasan Başaran’ın TÜBİTAK’a sahte diplomayla girdiği anlaşılmıştı. Ergün, “Benim bakanlık yaptığım dönemde TÜBİTAK’ta işe başladı. Ama işe alınması sürecinde hiçbir dahlim ve katkım olmadı. Daha önce de böyle sahtekârlar yakalandı. Sahte doktor olaylarını bile gördük. Aslında YÖK ile temasa geçip tek bir düğmeye basılarak, bu belgelerin teyidinin yapılması gerekir. Bir soruşturma konusu olmadan böyle bir sahtekârlık ortaya çıkmıyor” demişti