Sahte diplomalı damat TÜBİTAK'tan ayda 18 bin TL maaş almış!

TÜBİTAK'ta sahte diploma skandalı ile gündeme gelen eski Bilim Bakanı Nihat Ergün'ün kardeşinin damadı sahte diploma ile ayda 18 bin TL maaş almış.

Yasadışı dinlemeler soruşturmasında ‘Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklanan, eski bakanın kardeşinin damadı Kamu Sertifikasyon Yöneticisi Hasan Başaran’ın TÜBİTAK’taki 2 yıllık görev süresi boyunca kurumdan 423 bin lira aldığı bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, askerlik şubesi de Başaran’dan sahte diploma ile kısa dönem askerlik yapması konusunda savunma istedi.

Harcamaları da incelemede

TÜBİTAK’taki Cemaat yapılanması iddialarıyla ilgili sürdürülen soruşturmada Başaran, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği ve yüksek lisans diplomalarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine 16 Ocak 2014’de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Soruşturmayı yürüten Savcı Serdar Coşkun, Başaran’ın sahte diplomasını kullanarak kendisine ne kadar ödeme yapıldığını TÜBİTAK’a sormuştu. TÜBİTAK, savcılığa gönderdiği yanıtta Başaran’a görev yaptığı 2 yıllık süre boyunca yaklaşık 423 bin TL ödeme yapıldığını bildirdi. Savcılık kaynakları, Başaran’ın yaklaşık 7 yıl Kocaeli Belediyesi’nin şirketi KENT KONT’ta müdürlük yaptığı döneme ilişkin ücret bilgilerinin de gelmesi ile kendisine devlet tarafından yapılan ödeme miktarının artacağına dikkat çekti.

Savcılığın, MASAK aracılığıyla, Başaran’ın aldığı paraları nerelere harcadığını da incelettiği öğrenildi.

Askerlik şubesi savunma istedi

Sahte diploma ile kısa dönem askerlik yapan Başaran için Kocaeli Askerlik Şubesi de harekete geçti. Şube, savcılık aracılığıyla, cezaevinde bulunan Başaran’ın sahte diploma ile kısa dönem askerlik yapması konusunda savunmasını istedi. Başaran’ın soruşturma kapsamında dava açılması ve cezasını çekmesi halinde, kalan askerlik hizmetini er olarak tamamlamak üzere askere alınacağı belirtiliyor. Başaran savcılık sorgusunda, “Bedelliden yararlanır mıyım” diye sormuştu. (Hürriyet)