TTB'den "Bizim verdiğimiz 'hasta' sayısı" diyen Koca'ya: 6 aydır bunu söylüyorduk, gerçekleri gizlediniz

Türk Tabipleri Birliği, "Koronavirüs testi her pozitif çıkan hasta değildir" vurgusu yapan ve günlük tabloda 'hasta' sayısının verildiğini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardıdan, "6 aydır bunu söylüyorduk. Süreci şeffaf yürütmediniz. Gerçekleri gizlediniz. Salgının yayılmasına engel olmadınız" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının seyrine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "vaka sayısının gizlendiği" eleştirilerine yanıt verirken "pozitif çıkan her kişinin hasta değil vaka olduğu" vurgusu yaptı. Koca, "Bizim verdiğimiz ‘hasta’ sayısı" dedi. Koca, "Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz" diye konuştu.

Koca'nın açıklamasının ardından "Vaka sayısı kaç" diye soran TTB, Twitter hesabından şunları yazdı: