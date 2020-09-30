Sağlık Bakanlığı'nın Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki veriler ortaya çıktı: Covid-19 pozitif vaka sayısı, açıklanan 'hasta' sayısının 20 katı!

CHP'li Murat Emir, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi'ne girilen verilere dayanarak, Koronavirüs vaka sayısının Koca'nın açıkladığının 20 katı olduğunu belirtti. Emir, "Bu belge doğru ise artık halkımıza gerçekleri söylemenin vakti gelmiştir" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Koronavirüs verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Emir, Bakan Koca'ya seslenerek, "Sayın Bakan bu belge doğru mudur? Bu belge doğru ise artık halkımıza gerçekleri söylemenin vakti gelmiştir" diye konuştu.

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi'ne girilen veriler olduğu öne sürülen belgeye göre,10 Eylül günü 157 bin 975 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Bu testlerden 29 bin 377'i pozitif çıktı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aynı gün için hasta sayısını 1512 olarak açıkladı. Aradaki 20 kat fark ise Covid-19 verileri ile ilgili şüpheleri artırdı.

"10 Eylül günü 157 bin 975 kişiye koronavirüs testi yapıldı, açıklanan tabloda test sayısı 107 bin 702 idi"

FOX TV'nin CHP Ankara Milletvkili Murat Emir'in paylaştığı belgelere dayandırdığı haberine göre, 10 Eylül günü 157 bin 975 kişiye koronavirüs testi yapıldı ancak Bakan Koca'nın aynı gün paylaştığı tabloya göre, o gün yapılan test sayısı 107 bin 702 olmuştu.

Testlerden 29 bin 377'si pozitifti

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi verilerinin yer aldığı belirtilen belgeye göre, yapılan 157 bin 975 testten 128 bin 645'i negatif, 29 bin 377'si pozitifti.

CHP'li Emir FOX TV'de , Bakan Koca'ya seslenerek, "Sayın Bakan bu belge doğru mudur? Bu belge doğru ise artık halkımıza gerçekleri söylemenin vakti gelmiştir" dedi. Daha önce de Bakan Koca'nın paylaştığı tablodaki 'vaka sayısı' ifadesinin 'hasta sayısı' olarak değiştirilmesi tepki çekmiş, bakanlık şeffaf olmamakla suçlanmıştı.