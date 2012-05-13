Şampiyon Galatasaray kupayı Arena'ya götürdü

Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, kendi taraftarıyla kutlama yapmaya hazırlanırken, Türk Telekom Arena'da stat kapıları erken açılmak zorunda kalındı.

Sarı-kırmızılı ekibin Türk Telekom Arena'da bu akşam saat 19.30'da gerçekleştireceği kutlama organizasyonu için stat kapılarının saat 18.00'den itibaren açılmaya başlanacağı duyurulmasına karşın, yoğun ilgi nedeniyle taraftarların içeri alınmasına erken başlanıldı.

Yaşanan izdiham nedeniyle stat girişindeki bazı kapıların hasar gördüğü bildirilirken, kutlamanın başlamasına 2 saat kala statta 20 bine yakın taraftar şimdiden toplandı.

Ayrıca, saha içinde kutlama için dev bir sahne kurulduğu görüldü. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması saat 19.30'dan itibaren start alacak.

Kutlama öncesi Türk Telekom Arena'ya, Galatasaray takımında forma giyen oyuncuların ülke bayrakları asıldı.

Statta doğru tribünü üzerine, Türkiye ile birlikte İsveç, İspanya, Uruguay, Çek Cumhuriyeti, Brezilya ve Fildişi Sahili bayraklarının asılması dikkati çekti.

Elmander sekerek geldi

Fenerbahçe maçında sakatlık geçiren Johan Elmander, sakatlığı nedeniyle sekerek platforma çıktı. Taraftarlar, İsveçli golcüye uzun sre tezahürat yaptı.

Engin Baytar'ın gözyaşları

Futbol kariyerinde ilk kez lig şampiyonluğuna ulaşan Engin Baytar, adının anons edilmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Yönetim sahada

Şampiyonluk eğlencesinin ardından yönetim kurulu üyeleri, tek tek isimleri okunarak sahaya çağırıldı. Yönetimin ardından teknik ekip, platformdaki yerlerini aldı. "Karanlıkta kupayı kaldırdık, şimdi aydınlıkta kaldıracağız" dendikten sonra futbolcular da, isimleriyle anonslanarak plaforma çıktılar.

Bir jest de Terim'den

Yardımcı antrenörlerin sahaya çağrılmasının ardından futbolcuların isimlerin okunmasına başlamadan önce Fatih Terim, başarıda emeği geçen tercümanlar, malzemeciler ve şoförleri de sahaya çağırdı.

Fatih Terim'e büyük jest

Galatasaray Kulübü Başkan Ünal Aysal, teknik direktör Fatih Terim ile birlikte kutlama için hazırlanan podyuma geldi. Ysal, 'Her zaman her yerde en büyük Cimbom' tezahüratları eşliğinde yaptığı konuşmada, "Bu akşam çok uzun konuşmayacağım. Bu sezon yaşanan olaylar nedeniyle istemediğim kadar konuşmak zorunda kaldım. 25 milyon taraftarımızın hislerine tercüman olmak için tek bir hareket yapmak istiyıorum. Hocam ne mutlu sizinle olmak" dedi ve Fatih Terim'in elini havaya kaldırdı.

'Anamızın ak sütü gibi helaldir'

'İmparator' tezahüratları eşliğinde konuşan Fatih Terim ise "Aslantepe'de, Aslan Yolumuz'da oyuncularımız aslan gibi yürüdüler. Galatasaray'ın büyük taraftarı bu sene her konuda örnek olmuştur. Gerek centilmenlikte, gerek takımına sahip çıkmakta, gerekse sosyal medyada en az şampiyonluk kadar başarılıdır. Bütün taraftarımıza elimi kalbime götürerek selam gönderiyorum. Şampiyonluğu doya doya kutlamak tüm Galatasaraylılar'ın hakkıdır. Anamızın ak sütü gibi helaldir. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. O güzel kareografilere teşekkür ediyorum. Demek ki Ultraslan'ın daha evvelden görme gibi bir yeteneği var. Başta sayın başkanımız olmak üzere tüm yöneticilere, tüm profesyonellere, tüm futbolcularıma ve teknik ekibime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın esas bir numarasına, kendi gönlümüzse olabilecek en büyük hediyeyi hediye etmek isiyorum" dedi ve Başkan Aysal'a, üzerinde tüm futbolcular ile teknik ekibin imzası olan Galatasaray formasını verdi.

Gripin üçlü çektirdi

Şampiyonluk töreninde konser veren Gripin grubu, şarkılarıyla taraftarı coşturdu. Tarfatara üçlü çektiren grup, daah sonra 'Sensiz Olmaz Galatasaray' marşını okudu.

Şampiyonluk eğlencesinin ardından Galatasaraylı futbolcular tek tek anonsla sahaya çağırılacak.

Aysal: Hedef Avrupa'da ilk 10 takım arasına girmek

Başkan Ünal Aysal, GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın çok önemli bir günü. Geçmişte şampiyonluklar yaşadık, ileride de yaşayacağız. Bu şampiyonluklara Galatasaray alışık. Ancak geçtiğimiz sezonlarıda biraz arızaya uğramıştık. Taraftarlarımız merak etmesinler. Gereken şeyler yapılacak. Avrupa'ya gitmenin yolu Türkiye'den geçiyor.Hedefimiz Avrupa'da ilk 10 takım arasına girmek. Bunun için daha çok çalışmamız lazım. Yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Göreceksiniz başarımız uzun süreli olacak" ifadelerini kullandı.

Dürüst: Kimsesiz değildik

Başkan Yardımcısı Ali Dürüst, "Taraftarımız inancını yitirmedi. Biz de şampiyonlukla cevap verdik. İyinin ve doğrunun aldığı bir ödüldü. Bu ödülü hak ettiğimiz yer olan yeşil sahada aldık. Sahadaki o karanlığı bizim kupamız aydınlattı. Kimsesiz de değildik. Bu taraftarın ruhu oradaydı. İnşallah bu kutlamalar Şampiyonlar Ligi'nde de olacak. Türkiye ligi, Avrupa'ya gitmek için bir araç. Bu seneki şampiyonluğun anlamı sportif başarıdan öte bir durum" diye konuştu.

'Kimse böyle bir takım beklemiyordu'

Yardımcı antrenör Hasan Şaş ise "İnsan emeğinin karşılığını alınca mutlu oluyor. Hak ettiğimiz bir şamiyonluktu. Daha önceden hak etmiştik. Teknik ekip olarak bizim sevincimiz kısa sürecek, yeni sezon için işe koyulacağız. Rahatız, görevimizi layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Gerçekten kolay değil. Galatasaray son 3 yılı maalesef kötü geçirdi. Kimse böyle bir takım beklemiyordu. Daha eksiklerimiz var. Seneye daha iyi olacağız" dedi.

Taraftarın ilgisi büyük

Türk Telekom Arena'daki kutlama organizasyonu için stat kapılarının saat 18.00'den itibaren açılmaya başlanacağı duyurulmasına karşın, yoğun ilgi nedeniyle yönetimin kararıyla taraftarların içeri alınmasına erken başlanıldı. Bu arada saha içinde kutlama için dev bir sahne kuruldu.

Futbolcuların ülke bayrakları asıldı

Kutlama öncesi Türk Telekom Arena'ya, Galatasaray takımında forma giyen oyuncuların ülke bayrakları asıldı. Doğu tribünü üzerine Türkiye ile birlikte İsveç, İspanya, Uruguay, Çek Cumhuriyeti, Brezilya ve Fildişi Sahili bayraklarının asılması dikkati çekti.

Lisanslı ürünlerine büyük ilgi

Taraftarlar, Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen şampiyonluk kutlaması öncesi, burada bulunan GS Store mağazasına adeta akın etti. Mağazayı tıklım tıklım dolduran taraftarların ilgisi karşısında görevliler, ürün yetiştirmekte zorlandılar.