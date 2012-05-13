Galatasaray: İki kere şampiyon

Galatasaray'ın resmi internet sitesi Galatasaray.org, 18. şampiyonluğu böyle duyurdu: "İKİ KERE ŞAMPİYON"



Galatasaray'ın resmi internet sitesi Galatasaray.org'un açılış sayfasından yayınlanan fotoğrafta "İKİ KERE ŞAMPİYON" yazması dikkat çekti.

Sarı kırmızılılar bu sözle, normal sezonu lider tamamlayıp şampiyonluğa Süper Final ile ulaşmasına vurgu yaptı.

"VEEEEEE ŞAMPİYONUZ!!!!" başlığıyla verilen haberde ise "Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı, Spor Toto Süper Final’in altıncı maç haftasında Fenerbahçe ile 0 - 0 berabere kalarak ŞAMPİYON oldu" denildi.