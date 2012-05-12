Ve şampiyon Galatasaray

Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki 6. ve son maçta deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray 18. kez şampiyonluğa ulaştı.

Dev maçı Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken derbinin dördüncü hakemi ise Yunus Yıldırım.

Fenerbahçe ile Galatasaray maçından sonra, şampiyona kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören verecek.

Golsüz maç yok

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu sezon birbirlerine karşı yaptıkları maçlarda taraftarlar adeta gole doydu.

Normal sezonda Türk Telekom Arena'da yapılan ilk maçı 3-1 Galatasaray kazanırken, Kadıköy'deki karşılaşma ise 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Süper Final'in ilk maçında ise sarı-lacivertliler, rakip sahada Galatasaray'ı 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

İki ekip arasındaki 3 maçta toplam 11 gol atılırken, Galatasaray'da Elmander, Fenerbahçe'de ise Alex 2'şer kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray'ın ilk 11'i : Fernando Muslera, Eboue, Ujfalusi, Semih Kaya, Hakan Balta, Engin Baytar, Selçuk İnan, Melo, Riera, Necati Ateş, Elmander.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan Demirel, Orhan Şam, Bekir İrtegün, Yobo, Reto Ziegler, Dia, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Miroslav Stoch, Cristian, Semih Şentürk.

Maçtan dakikalar

- Derbi Galatasaraylı futbolcuların vuruşuyla başladı.

1. dak. Emre sol kanatta Eboue'nin darbesi ile yerde kaldı. Cüneyt Çakır düdüğünü çaldı ve Fildişili oyuncuyu uyardı.

2. dak. Selçuk Şahin'in kaybettiği topla gelişen atakta Elmander, Necati'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluştu, yerden vurduğu etkisiz şutu yandan dışarı çıktı.

3. dak. Emre'nin kornerden arka direğe yaptığı ortaya Yobo yükseldi, kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

4. dak. Elmander sağdan gelen taç atışında kafayla topu içeriye aşırttı. Necati'den önce savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

8. dak. Emre kullandığı kornerde top doğrudan Muslera'da kaldı.

12. dak. Stoch, Ziegler'in pasıyla sol kanattan hareketlendi ancak Engin Baytar araya girerek tehlikeyi önledi.

14. dak. Ziegler'in uzun pasına Stoch hareketlendi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı.

15. dak. Semih Şentürk'ün sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Melo karşıladı.

17. dak. Elmander'in yaşadığı sakatlık nedeniyle oyun kısa süreliğine durakladı.

19. dak. Dia, Semih'in faulü sonrası yerde kaldı ve rakip yarı alanın sol çaprazından bir serbest atış kullandı.

19. dak. Serbest atıştan sonuç alamayan Dia, Necati'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

27. dak. Elmander, Melo'dan aldığı pasla ceza alanına girerken şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

27. dak. Sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen Elmander yerini Baros'a bıraktı.

28. dak Sağ kanattan Baroni'nin pasıyla hareketlenen Orham Şam ceza sahasına yerden bir orta yaptı. Dia'nın bıraktığı topa Baroni gelişine vurmak istedi ancak şutunda başarısız oldu.

30. dak. Engin sağ çaprazdan topu ceza alanına ortlamak istedi. Stoch'a çarpan top Fenerbahçe'de kaldı. Engin'in elle oynama itirazına rağmen Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi.

31. dak. Ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Stoch'un şutu auta gitti.

34. dak. Eboue sağdan ceza alanına orta yaptı. Baros kafayı vurdu ancak top auta çıktı.

35. dak. Dia sağdan ceza alanına girdi. Altıpasa çıkardığı topa hiçkimse dokunamadı.

38. dak. Galatasaray'da Engin rakibini geçtikten sonra yerde kaldı ve faul bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

40. dak. Emre soldan ceza alanına ortaladı. Fenerbahçeli Semih'e gelmeden önce Galatasaraylı Semih kafayı vurdu ancak öncesinde ofsayt bayrağı kalktı.

42. dak. Riera'nın sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.

44. dak. Selçuk'un kullandığı serbest atışı ceza alanı ön çizgisinde Orhan kafayla karşıladı.

45. dak. Maçın dördüncü hakemi Yunus Yıldırım 3 dakika uzatma işaret etti.

46.dak. Ceza alanı dışında önüne düşen topu kontrol eden Ziegler'in kaleye gönderdiği top Muslera'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Cüneyt Çakır ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı ve Fenerbahçeli futbolcuların vuruşuyla maç yeniden başladı.

46. dak. Baroni'nin pasıyla sağ kanattan hareketlenen Dia ceza sahasına ortaldı. Top Hakan Balta'dan döndü.

50. dak. Bekir'in sağ çaprazdan ceza alanına gönderdi. Penaltı noktasına gelen topu savunma uzaklaştırdı.

51. dak. Stoch'un ceza sahası dışından vurduğu top farklı şekilde auta çıktı.

53. dak. Ceza sahası dışında topla buluşan Dia'nın sert şutunda Semih Şentürk'e çarpan top dışarı çıktı. Yan hakem bu pozisyonda Semih için ofsayt bayrağını kaldırdı.

55. dak. Fenerbahçe yarı alanı sağ çaprazında Stoch'un Selçuk'a yaptığı faul sonucu Galatasaray bir serbest atış kullandı. Serbest vuruşta Selçuk'un ortasında top Baros'ta kaldı. Çek oyuncunun şutu savunmadan döndü.

59. dak. Engin iki kişiyi oyundan düşürüp ortasını yaptı ancak topun indiği noktada hiçbir takım arkadaşı yoktu.

60. dak. Necati'yle paslaşarak ceza sahasına hareketlenen Melo sağ kanatta yer alan Engin'i topla buluşturdu. Engin'in ortasında top Ziegler'den kornere çıktı.

65 dak. Dia durduktan sonra topa vurduğu için ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

68. dak. Ujfalusi ve Semih arasındaki tartışma çıktı. Tartışmaya yedek kulübesindeki bazı oyuncular da dahil oldu. Yobo ve Melo bu pozisyonda sarı kart görürken, Galatasaray kulübesinden Emre Çolak da sarı kart gördü.

75. dak. Fenerbahçe'de Alex ve Bienvenu oyuna girdi. Baroni ve Semih çıktı.

77. dak. Emre, Aydın Yılmaz'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

78. dak. Galatasaray'da Ujfalusi serbest vuruşu geciktirdiği için sarı kart gördü.

81. dak. Ujfalusi durduktan sonra topa vurduğu için ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

82. dak. Fenerbahçe'de Volkan Demirel itirazları sonrası sarı kart gördü.