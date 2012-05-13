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Spor

Galatasaray, şampiyonluk kupasını Erdoğan'ın talimatıyla Saracoğlu'nda aldı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yaklaşık 3 saatlik krizin ardından kupayı Şükrü Saracoğlu Stadı'nın çimlerinde Galatasaraylı futbolculara verdi

13 Mayıs 2012 03:04

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maç sonrası yaşanan olayların ardından kupayı soyunma odasında vermek istedi. Galatasaray yönetimi bunu kabul etmedi. Abdürrahim Albayrak'ın telefonla ulaştığı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kupa sahada verildi.
  
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yaklaşık 3 saatlik krizin ardından kupayı Şükrü Saracoğlu Stadı'nın çimlerinde Galatasaraylı futbolculara verdi. Kaptan Ayhan'ın kupaya havaya kaldırmasının ardından sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyet ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.

 

3 saatlik 'kriz' böyle çözüldü

 

Yönetici Abdürrahim Albayrak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i elinde kupayla görünce "Bütün sezon sahada mücadele ettik. Kupayı da sahada almak istiyoruz" diye tepki göstermişti. Fatih Terim ise "Hak ettiğimizi alacağız. 1 sezon emek veriyoruz. Kupa buraya getirildi. Bir takım alacaktı. Çok şükür Allah'a kazandık. Kupamızı alıp Galatasaray camiasına götürmeyi istiyoruz. Soyunma odasında kupa alınmaz. Kupanın alınacağı yer belli" demişti. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal da "Gerekirse sabah 7'ye kadar bekleriz ama kupamızı alırız" diye konuşmuştu.

 

'Allah başkanımızdan razı olsun'

 

Yaşanan gelişmelerin ardından Başbakan Erdoğan'a telefonla ulaşan Abdürrahim Albayrak "Son çare olarak Başbakanımız'ı aradım. Kendisi Rize'deymiş. Başbakanımız'ın talimatıyla kriz çözüldü. Kupamızı sahada alacağız. Allah, Başbakanımız Erdoğan'dan razı olsun" demişti.

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